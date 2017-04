Umberto Tozzi presenta la raccolta Quarant’anni che Ti Amo

“Quarant’anni che Ti amo”, si intitola così la raccolta live, fuori venerdì 31 marzo in versione standard e nella Special Box Esclusiva Amazon (edizione limitata e numerata), con cui Umberto Tozzi celebra i quarant’anni del suo più grande successo discografico, con 8 milioni di copie vendute nel mondo. A impreziosire le note del celebre brano, attualmente in rotazione radiofonica, la star dell’R&B a stelle e strisce Anastacia, che, sempre più di casa in Italia, ha prestato la sua incredibile voce a un duetto già passato tra le corde di Lena Ka e Monica Bellucci.

“Non mi sarei mai aspettato di poter festeggiare questo anniversario con un’artista così forte”, racconta Tozzi. “Quando si parla di artisti di questo calibro ci si aspetta sempre retroscena molto complessi, invece con Anastacia è successo tutto con grande naturalezza e senza intermediari. È una persona stupenda umanamente, oltre che artisticamente, ci siamo capiti al volo e quello che è avvenuto è stato per me estremamente gratificante, una seconda conferma dell’apprezzamento che le mie canzoni hanno all’estero dopo la versione di “Gloria” di Laura Branigan”.

“Gloria”, un brano entrato tra l’altro nella colonna sonora di “The Wolf of Wall Street” di Martin Scorsese, “Si può dare di più”, “Gli altri siamo noi”, “Gente di mare”, sono solo alcuni dei successi di una carriera da 80 milioni di dischi, inclusi nella raccolta. “Sono brani che oggi quando sento l’emozione della gente che mi viene ad ascoltare, riconosco che erano cose forti. All’epoca non mi rendevo conto tanto bene di quello che facevo, sapevo che erano canzoni forti, ma non mi sarei mai aspettato di ritrovarmi qui con voi quarant’anni dopo a parlarne”, confessa l’artista.

Tanti grandi successi, quindi, ma anche due inediti: “Tu per sempre tu”, scritto dallo stesso Tozzi e “Le parole sono niente” firmato da Eros Ramazzotti con Claudio Guidetti, Kaballà e Francesco Bianconi. “Così come è stato per Anastacia ho sentito Eros per parlare di cose che non c’entravano niente col lavoro e lui mi ha chiesto se avevo bisogno di brani inediti. In realtà non ne avevo bisogno, ma mi ha mandato questo brano “Le parole non sono niente”, che mi ha catturato da subito, così lo abbiamo arrangiato e registrato”.

Protagonista da anni di un’attività live fervente in Italia e all’estero, Umberto Tozzi ripartirà il 14 aprile con un tour mondiale, che, dopo le due date sold out del Teatro Dal Verme di Milano e del 20 aprile al Teatro Colosseo di Torino, lo vedrà impegnato in altri ventitré show tra Italia, Europa e Canada. Sul palco insieme a lui Raffaele Chiatto (chitarre), Gianni D’Addese (tastiere) Giambattista Giorgi (basso), Gianni Vancini (sax), Elisa Semprini (violino) e Riccardo Roma (batteria).

