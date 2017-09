I vent’anni del Live Music Club: intervista al direttore artistico Stefano Brambilla

E sono venti. Il Live Music Club di Trezzo sull’Adda spegne venti candeline e lo fa nel migliore dei modi, sabato 30 settembre 2017, con un “20 Years Anniversary Party”, che, dalle 21.30, porterà sul palco della venue brianzola i gruppi che sin dagli inizi ne hanno fatto la storia: Ministri, Punkreas, Shandon, Derozer, Matrioska, Ruggero Dei Timidi, Iron Mais, Mister X e i dj set dei Planet Funk, Vito War, DJ Frost, DJ Juri. Il tutto presentato da Davide Facchini di Radio Popolare Network, media partner dell’evento. In attesa dell’inizio delle celebrazioni e di una nuova stagione, già promettente sulla carta, abbiamo fatto due chiacchiere con Stefano Brambilla, direttore artistico del Live. Ecco cosa ci ha raccontato.

Il Live compie vent’anni. Un bilancio di quanto fatto fin’ora?

Siamo partiti nel ’97 nella sede sopra l’acciaieria di via Fratelli Bandiera e da allora la programmazione si è evoluta passando dalle cover band a band emergenti, la maggior parte delle quali oggi riempiono i palazzetti. Ti parlo di band come Subsonica, Negrita, Elio e le Storie Tese, Elisa, Niccolò Fabi, che erano residenti, un po’ come Giuliano Palma, Africa Unite, Sud Soud System, Modena City Ramblers. Il posto era decisamente particolare, col pavimento che traballava quando la gente era tanta, poi, però, nel 2007, grazie a un buon rapporto con l’amministrazione comunale, che ci ha proposto di allargarci concedendoci un altro spazio, abbiamo deciso di costruire il nuovo Live. È stato il primo locale in Italia appositamente studiato per la musica dal vivo, con l’acustica, le facilitazioni per salire sul palco con tutta l’attrezzatura, i camerini, l’accesso per il pubblico, tutto studiato in maniera molto comoda. La programmazione, poi, si è aperta al cantautorato e poi più di recente anche a grandi produzioni internazionali rock e metal, da Nick Cave ai Beady Eye, dagli Slayer ad Alice Cooper, elettronica con Skrillex, ma abbiamo avuto anche i Millencolin, i Gogol Bordello, ora faremo i Madness. Diciamo che si cerca di coprire un po’ tutto.

Nella moria che negli ultimi anni ha riguardato i locali milanesi, avete giocato un po’ il ruolo degli highlander. Come avete fatto?

Innanzitutto con la volontà di affermazione, in senso positivo, cioè di voler cercare sempre di curare tutto nel dettaglio e di essere sempre presenti, quindi arrivando a capire cinque o sei anni prima, che il rap sarebbe esploso, cercando di capire che tipo di elettronica sarebbe uscita. Insomma, cercando sempre di informarsi, girare e creare uno staff che potesse coprire un po’ tutte le parti. Anche la rivoluzione del digitale con tutti i social network, il Live è riuscito a cavalcarla subito, nel momento giusto, mentre altri locali sono arrivati dopo. E poi non va dimenticato che il nucleo storico ha fatto una bella scommessa, mettendoci anche delle economie importanti e vivendola come una propria creatura fino in fondo. Infine, c’è da dire che il live produce il 90 per cento degli eventi che fa, il che se fatto in maniera oculata porta grandissimi benefici, perché ti consente di fare una programmazione tua, in cui credi e che porta anche i suoi utili.

Eticità e legame con il territorio, sono questi gli aspetti che fanno del Live una realtà unica nel suo genere?

Sicuramente siamo l’unico locale in Italia che è completamente autonomo dal punto di vista energetico grazie ai pannelli solari e poi ci sono tutta una serie di cose che credo gli utenti notino, come l’evitare il biglietto cartaceo e fare tutto su smartphone, i bicchieri biodegradabili, che oggi sono quasi un’imposizione, ma che noi abbiamo iniziato a usare dieci anni fa. E poi, si, molte attività che facciamo riguardano il territorio. Un progetto di cui siamo molto orgogliosi, frutto del Comune, a cui siamo legati a doppio filo, è il KM33, il centro di aggregazione giovanile, che abbiamo costruito qui in un ala del Live e che ospita sale prova, studio ecc. gestite da una cooperativa. Questi ragazzi poi fanno un po’ da fucina anche per il Live, dove possono iniziare a fare esperienza. Molti di loro sono entrati stabilmente nell’organico.

A tale proposito, i proventi della festa per i vent’anni andranno in beneficenza per progetti di formazione in ambito musicale.

Nel tempo ci siamo resi conto, anche in base a quello che ci dicono o ci scrivono i nostri utenti, che molti hanno scoperto gruppi o hanno addirittura sviluppato passioni e poi professioni venendo a contatto con delle realtà specifiche proprio qui al Live. Uno dei soci fondatori è diventato Mister X, che è uno dei service principali in Italia, da qui sono usciti truccatori, dj e altre figure professionali. Lavoriamo tanto su Carroponte, Magnolia. Fulvio, che è uno dei fondatori è socio di Santeria e io ho avuto la fortuna di fare un’esperienza come direttore artistico al Market Sound. Insomma, dalla casa base Live ci siamo mossi in molte direzioni, facendo grandi esperienze, quindi ci sembra giusto investire nella formazione musicale di ragazzi che non potrebbero permettersi una certa preparazione, per poi reinvestirla magari anche sul territorio.

E tra le realtà nate in seno al Live c’è anche la Shining Production.

Si, è nata quindici anni fa dai soci Fulvio De Rosa e Valerio Bonalumi, che assomiglia molto a Jack Nicholson, per questo Shining e per questo gli occhi del logo, che in realtà sono quelli di Valerio. La società è nata per fare concerti al di fuori del Live, sono partiti dal fare il capodanno di Torino e quello in piazza Duomo (a Milano, ndr), per arrivare a fare i palazzetti o percorsi con artisti ai quali siamo particolarmente legati, come ad esempio Caparezza, che dopo tanti concerti suonati al Live è arrivato al Forum, sempre con Shining Production. Abbiamo esternalizzato quel tipo di progetti che per entità non potevamo più ospitare noi o che per caratura richiedono magari un teatro, anche perché oggi il mercato della musica dal vivo si è molto sfaccettato.

La vostra proposta artistica, tuttavia, è sempre stata molto varia. Come avete costruito l’identità del Club in questi vent’anni?

Abbiamo cercato di farla ruotare attorno ai servizi che offriamo al pubblico. La gente sa che di fondo, se vieni al Live riesce a vedere e sentire bene il concerto, riesce a bersi una birra, a parcheggiare senza pagare il parcheggiatore abusivo, la logistica è comoda. Quindi, che sia un concerto metal, reggae o una festa, già questa serie di cose mi incentivano a sapere che avrò una serata tranquilla, in un ambiente conviviale, seppur molto professionale. In parallelo, di qualsiasi genere sia il concerto che organizziamo cerchiamo sempre di garantire la massima qualità e di lavorare un po’ sulla ricerca per portare delle piccole eccellenze.

Qual è l’artista/band che sogni di portare sul palco del Live?

Foo Fighters e Queens Of The Stone Age, per quanto riguarda i sogni. Artisti su cui si può pensare di lavorare invece sono Mark Lanegan o emergenti eccezionali, tipo i Royal Blood. Però siamo già soddisfatti di essere riusciti a portare adesso i Madness, i Mastodon, i Gogol Bordello, De Gregori e Fabri Fibra.

Il Live però non è solo musica dal vivo, è anche party e serate a tema. Ci sono novità per la stagione 2017?

Si, oltre ai nostri cavalli di battaglia, abbiamo acquisito un party che si chiama “Wonderland 90”, una festa particolare che arriva dal Veneto e sta incominciando adesso a girare l’Italia. A dicembre arriverà per la prima volta “Twist and Shout”, il format anni 50 per eccellenza. E poi siamo molto orgogliosi dei due format che abbiamo creato: “MOBB”, dedicato all’hip hop un po’ più legato alla trap e R&B, e “Get Low”, che invece va più verso il reggaeton e l’hip hop commerciale.

Arrivati a questo traguardo importante, qual è la mission per i prossimi anni?

Cercare di portare avanti il nostro percorso, di allargarci a nuove esperienze e di riuscire sempre a essere all’altezza di quello che il pubblico si aspetta da noi.

