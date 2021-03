Lucio Dalla, esce oggi l’esclusivo cofanetto ‘Geniale?’

Esce oggi l’esclusivo cofanetto “GENIALE?” la versione rimasterizzata con i brani dell’album del 1991. Sono passati 30 anni dalla pubblicazione di quello che è, sicuramente, uno degli album tra i meno conosciuti dell’insostituibile Lucio. “Geniale?” è un album di inediti registrati dal vivo tra il 1969 e il 1970 con gli Idoli, gli stessi che hanno permesso la realizzazione di questa perla che, oltre a momenti imperdibili di Lucio, contiene anche un cofanetto di approfondimento che ne racconta l’incredibile storia.

In questo album c’è il Lucio Dalla che precede il suo grande successo, c’è la sua improvvisazione, le sue radici jazz, e grazie a Pressing Line e Sony Music possiamo godere ancora una volta di un’artista infinito.

Il tutto ha inizio con Giorgio Lecardi, batterista e chitarrista degli Idoli, quando ritrova dei vecchi nastri che erano ormai stati dati definitivamente per persi. Paolo Maiorino (manager della Sony Music) viene a conoscenza del fatto, recupera questi brani e nasce la nuova avventura di “Geniale?”

Registrazioni che all’epoca vennero fatte mettendo un microfono su una sedia e che oggi, negli studi della Fonoprint di Bologna per mano di Maurizio Biancano, sono state restaurate in mono per avere una resa di ascolto migliore.

Il cofanetto è disponibile in tre versioni: Cofanetto DOPPIO CD + libretto, Cofanetto versione LP 180gr + libretto, DOPPIO LP in pasta colorata + LIBRETTO (escl. Amazon).

Questa la tracklist di “Geniale?

CD 1: GRAGNANINO BLUES (Dalla – Lecardi), 1999 (Dalla – Reverberi – Bardotti), SYLVIE (Dalla – Franceschini – Bardotti – Baldazzi), SUMMERTIME (G. Gershwin / DuBose Heyward – I. Gershwin), IL MIO FIORE NERO (Phillips – Migliacci), AFRICA (Dalla – Franceschini – Pallottino – Bardotti), NON È UNA FESTA (Ciacci – Continiello – Migliacci), GENIALE? (Dalla), FOTTITI (Dalla), ETTO (Dalla), 4/3/1943 (Dalla – Pallottino). BONUS TRACKS: QUANDO ERO SOLDATO – alternative version (Bardotti – Reverberi), HAI UNA FACCIA NERA NERA – alternative version (Izzo – Reverberi – Podestà).

CD 2: IL CIELO (Bardotti – Baldazzi – Reverberi – Dalla), BISOGNA SAPER PERDERE (Cassia – Cini), HAI UNA FACCIA NERA NERA (Izzo – Reverberi – Podestà), QUANDO ERO SOLDATO (Bardotti – Reverberi), L’ORA DI PIANGERE (Bardotti – Morton), LA STORIA DI UN TOPO MALATO – provino (Lecardi), TORNA A SORRIDERE – provino (Lecardi), NON È UN SEGRETO – provino (Bardotti – Reverberi – Lecardi), INTRO GENIALE (Dalla), MAMA LOVE PAPA LOVE (Dalla – Lecardi), VAN (Lecardi), A WALK ON THE WILD SIDE (Bernstein – Mack), BLUES FOR TOBIA (Dalla – Lecardi), GEORGIA ON MY MIND (Gorrell – Carmichael). BONUS TRACKS: ETTO – alternative version (Dalla), 4/3/1943 – alternative version (Dalla – Pallottino), NON È UNA FESTA – alternative version (Ciacci – Continiello – Migliacci), AFRICA – alternative version (Dalla – Franceschini – Pallottino – Bardotti), SYLVIE – alternative version (Dalla – Franceschini – Bardotti – Baldazzi), SUMMERTIME – alternative version (G. Gershwin/E. DuBose Heyward – I. Gershwin).

Comments

comments