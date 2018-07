Calcutta Tour 2019, le date nei palasport

L’annuncio è stato fatto a pochi minuti dal clamoroso successo della prima delle due tappe estive open air, tenutasi a Latina allo Stadio Francioni sabato e capace di radunare 15000 persone e ospiti come Tommaso Paradiso dei Thegiornalisti; la prima conferma è stata infatti diffusa con i titoli di coda di quel concerto.

A poche settimane dal già annunciato sold out all’Arena di Verona (6 agosto), Calcutta ha confermato tutte le date del suo tour nei palasport in programma tra gennaio e febbraio 2019.

