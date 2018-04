Nitro, le foto del concerto di Modena del 28 aprile 2018

Nitro ha portato il suo “No Comment Spring Tour” al Vox Club di Nonantola (Modena) sabato 28 aprile 2018. Di seguito foto del concerto.

Accompagnato da Dani Faiv e Dj MS, il rapper veneto della Machete Crew prosegue con successo il tour che accompagna l’uscita del suo ultimo album in studio, quel No Comment, pubblicato il 12 gennaio 2018.

“No Comment è il disco di una persona che sta diventando adulta e si guarda intorno. Non dobbiamo cercare il cambiamento perché noi siamo creature in continuo cambiamento ed evoluzione e in sostanza è il motivo per cui noi umani siamo ancora qui nel 2018. Io scrivo, il cambiamento viene da sé” Qui l’intervista integrale.



Il tour proseguirà per altri tre appuntamenti a Cagliari, Bassano del Grappa e Brescia, rispettivamente l’1 il 5 e il 12 maggio 2018.

Foto a cura di Roberta Tagliaferri

Nitro, le foto del concerto di Modena

