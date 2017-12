Un annuncio attesissimo quello del ritorno in Italia dei Pearl Jam. Saranno tre le date dei concerti che vedranno protagonista la band di Seattle questa estate e la caccia ai biglietti sarà agguerrita. Sono già noti i prezzi per partecipare alla prima data, quella che si terrà a I-Days Milano 2018 il 22 giugno prossimo, mentre per le date di Padova del 24 e di Roma del 26 giugno i prezzi e le modalità di acquisto ufficiali saranno comunicati a breve, mentre è già attiva la presale per gli iscritti al Fan Club ufficiale dei Pearl Jam.

Pearl Jam tour 2018, i prezzi dei biglietti

22 giugno 2017 – Pearl Jam + Guest

Area EXPO – Milano Experience

Posto Unico: 65,00 Euro + diritti di prevendita

Pit: 80,00 Euro + diritti di prevendita

Prevendite autorizzate e modalità di acquisto:

Per la data di Milano ad I-Days sarà disponibile una prevendita My Live Nation dalle ore 12.00 di mercoledì 6 dicembre.

La prevendita durerà 48 ore, e si potrà accedere registrandosi gratuitamente su www.livenation.it.

Vendita generale dei biglietti a partire dalle ore 12.00 di lunedì 11 dicembre 2017 su www.ticketmaster.it, www.ticketone.it e in tutti i punti vendita autorizzati. L’organizzatore declina ogni responsabilità in caso di acquisto di biglietti fuori dai circuiti di biglietteria autorizzati non presenti nei comunicati ufficiali.

Aggiorneremo questo post non appena saranno disponibili i prezzi ufficiali anche per le date di Padova e Roma.

