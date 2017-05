Dire che il passaggio in Italia dei Periphery fosse atteso è un eufemismo. E le centinaia di ragazzi che hanno imballato il Santeria Social Club di Milano erano tutti lì a dimostrarlo, uno per uno. Ma come ben sappiamo, la serata è stata ben gustosa per altri due motivi, che rispondono al nome di Destrage e Contortionist.

La band meneghina come da previsione ha scaldato una platea già carica di suo proponendo sei pezzi (rispettivamente tre da “Are You Kidding Me? No” del 2014 e altrettanti dal più recente “A Means To No End”) e sfasciando tutto. Suoni un po’ impastati quando si pestava sul serio, ma ci sta, e nessuno gli ha dato questo gran peso. Il primo act della serata ha dimostrato ulteriormente la crescita inarrestabile già manifestatasi su disco. Diametralmente opposti invece i Contortionist. Energici sì, ma teatrali e intellettuali in un modo che a tratti ricorda molto da vicino i TesseracT. Com’è ovvio, la scelta dei brani proposti è ricaduta sul successo del 2014, “Language”, e ha incantato con un caratteristico progressive metal sporcato di deathcore e la presenza scenica del frontman Michael Lessard, accompagnato dai suoi altrettanto sopra le righe compagni di palco. Come non rimanere ipnotizzati da uno spettacolo del genere?

Ma veniamo al sodo. I Periphery si presentano sul palco in cinque (il bassista Adam Getgood non segue la band in tour), per un totale di tre chitarristi a sette corde ciascuno. Ma nonostante il sovraffollamento, un risultato così armonico è strabiliante. Il vocalist Spencer Sotelo arriva agghindato e curatissimo come non mai, indossando per tutto il tempo un berretto di lana. Mah. E come sempre, Matt Halpern sembra ancora più gigante seduto dietro al suo set, e non smette di fare facce buffe pur pestando come una dannato. Lasciando da parte le note di colore, non ci si poteva aspettare niente di meglio dalla band di Washington D.C.

Il palco, volutamente spoglio per mettere in luce la musica piuttosto che gli effetti speciali, sembra davvero troppo piccolo per contenere l’energia e l’entusiasmo dei cinque statunitensi. Entusiasmo che trapela in modo più che evidente dal pubblico, tanto che Sotelo ne ha apprezzato più volte il calore travolgente. E qui entro in gioco io con la mia anzianità, dicendo, avercene di audience così. Nonostante l’età giovanissima dei presenti, che lasciava presagire botte da orbi casuali, è filato tutto liscissimo. Chi voleva pestarsi lo faceva, chi voleva godersi il concerto tranquillo pure, insomma, massima educazione e rispetto ragazzi, chapeau.

Detto questo, veniamo alla setlist. Subito dopo l’attacco con una scelta inusuale e relativamente pacata (con “A Black Minute” e “Stranger Things”, tratte rispettivamente da “Juggernaut Alpha” e “Omega”) ha lasciato ampissimo spazio all’ultima fatica in studio “Periphery III: Select Difficulty” con ben 7 pezzi sui tredici totali della scaletta. È stato piacevole vedere quanto il pubblico di fedelissimi fosse entusiasta della scelta, nonostante questa abbia penalizzato le prime opere della band di Mansoor e soci. Il guitar hero, insieme ai colleghi Jake Bowen e Mark Holcomb, non ha perso occasione per far brillare quella tecnica che ha contribuito a cambiare la fisionomia del progcore/progressive metal. Da lacrime la performance dei tre, rimasti da soli sul palco a intrecciare assoli per la cover di “Memento” degli Haunted Shores, uno dei progetti paralleli del buon Misha. Sconvolgente anche la performance di Sotelo per tutta la durata del set: possibile che riesca a reggere ancora meglio che su disco acuti, growl, e cambi repentini di sonorità? Sì, è irreale lo so, ma fidatevi che è proprio così, senza inganno e senza trucco alcuno. Piccola pausa dopo “Masamune”, quindi la band ritorna stracciandoci il cuore con la ballad “Lune”, cantata a squarciagola da tutti, non solo nei corettoni finali.

Tutti i concerti dovrebbero essere così, lasciarti con il fiato corto, le gambe tremanti, le farfalle nello stomaco, gli occhi lucidi e un sorriso ebete stampato sulla faccia. Posto che purtroppo non succede spesso purtroppo, i Periphery però ce l’hanno fatta. Ci hanno conviti e sono stati all’altezza delle aspettative. Un’ora e poco più di set può sembrare poco, ma ha regalato un tripudio di emozioni e soprattutto ottima musica suonata da dio come di rado capita. Ora urge solo replicare.

Comments

comments