Si è conclusa ieri la sesta edizione di Firenze Rocks. Il festival, prodotto da Live Nation in

collaborazione con Le Nozze di Figaro, nelle giornate del 13 e del 15 giugno, ha portato nel

capoluogo fiorentino una line up di grandi nomi del rock internazionale.

La prima giornata, quella del 13 giugno, infatti, dopo i concerti di band del calibro dei Bowling

for Soup, band punk rock texana con milioni di stream e nominata ai Grammy, del duo Bob

Vylan, col suo suono unico e in continua evoluzione, tar rock, rap, punk, dance e alternative e

dei Cemetery Sun, gruppo paragonato ad artisti del calibro di Twenty One Pilots e Linkin Park,

ha visto il grande ritorno in Italia degli Avenged Sevenfold.

Firenze Rocks 2024 – Foto di Giuseppe Craca

A sei anni dalla sua ultima esibizione nel nostro Paese, la band ha fatto tappa, alla Visarno

Arena con l’attesissima unica data italiana del tour a supporto dell’ultimo album “Life Is But a

Dream…”, pubblicato il 2 giugno 2023 e ispirato dagli scritti e dalla filosofia di Albert Camus,

confermando il proprio radicamento nell’esistenzialismo e nell’assurdismo. Punto di

riferimento d’avanguardia nella musica metal, non solo per la loro innovazione sonora, ma

anche per le loro straordinarie esibizioni dal vivo, fra tecnologia e presenza scenica, gli Avenge

Sevenfold hanno offerto al pubblico di Firenze Rocks una performance memorabile e

coinvolgente.

Tool in concerto al Firenze Rocks 2024 – Foto di Giuseppe Craca

Di prestigio assoluto anche i protagonisti della seconda giornata, che, ieri, ha riportato come

headliner sul palco della Visarno Arena i Tool. Attesissima, dopo 5 anni di assenza dal nostro

Paese, la band avanguardista del progressive metal, amata da un pubblico di cultori anche per

l’approccio enigmatico e riflessivo ai testi, spesso carichi di simbolismo e temi filosofici, ha

regalato uno show indimenticabile al pubblico di Firenze. Una produzione visiva sofisticata,

spintasi ben oltre il semplice concerto, integrando elementi di arte, video, luci e creando

esperienze multisensoriali, degna cornice alla grande musica che Maynard e soci hanno

regalato nel corso di una carriera trentennale.

The Struts in concerto al Firenze Rocks 2024 – Foto di Giuseppe Craca

I apertura ai Tool, tre band di pregio: The Struts, istrionico gruppo rock britannico, con tre

album in carriera, noti per la loro carica live, assolutamente confermata ieri sul palco del

Firenze Rocks; i belgi dEUS, band di culto, di ritorno in Italia con l’ultimo “How To Replace It”,

dopo la data dell’anno scorso a Milano, per un live di livello assoluto tra alt-indie-art rock e

raffinate sperimentazioni. Infine, last but not least, i californiani Night Verses, che, rinomati per aver sconvolto le regole del progressive metal, anche questa volta hanno galvanizzato gli

ascoltatori con i loro eclettico mix di prog, alt-metal, post-rock ed elettronica ambient.