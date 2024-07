I dischi in uscita nel mese di Luglio 2024

Le uscite discografiche di luglio 2024 si preannunciano molto calde, ecco i nomi più interessanti e più attesi del mercato mondiale.

EMINEM – The Death Of Slim Shady (Coup De Grâce)



Senza dubbio questo di Eminem è il disco più atteso, il suo dodicesimo album è stato anticipato dai singoli “Houdini”, e “Tobey” , che vede la partecipazione di Big Sean e BabyTron.



A distanza di quattro anni dal suo precedente lavoro Music to Be Murdered By, The Death Of Slim Shady (Coup De Grâce) (prodotto da Shady Records, Aftermath Entertainment e Interscope Records) sembra quasi il canto del cigno per il rapper americano, con continui riferimenti alla sua carriera, ai suoi amici e con degli indizi che fanno presagire il suo ritiro dopo questo disco.

CIGARETTES AFTER SEX – X’s





La band Texana capitanata da Greg Gonzalez arriva al suo terzo album, dopo la consacrazione con Cry del 2019. In questo nuovo lavoro il frontman affronta una dura perdita, una relazione di quattro anni e per non dimenticarla ha pensato di suonarla, cosi che rimanesse da insegnamento.

CHILDISH GAMBINO – Bando Stone & the New World





Album che segna un punto di svolta per Donald Glover, questo infatti sarà l’ultimo lavoro sotto il nome di Childish Gambino. Lo anticipa il singolo Lithonia, drammaticamente rock, che è la colonna sonora del suo nuovo film Atlanta

GLASS ANIMALS – I Love You So F***ing Much





Il quarto album dei Glass Animals dopo quattro anni è preceduto dal singolo Creatures in Heaven. Il disco racconta la sensazione di confusione che ha attraversato Dave Bayley, del fatto che a volte non si è in grado di cambiare se stessi in modo cosi rapido mentre il successo ti sta cambiando e che questa situazione ti lascia un punto di vista da spettatore, senza sapere bene come reagire.

ICE SPICE – Y2K





Il disco di esordio di Ice Spice si chiamerà Y2K, probabile riferimento al suo compleanno datato 1° gennaio 2020 anno del presunto millennium bug. La rapper americana ha appena vinto nel 2023 l’MTV Video Music Award al miglior artista esordiente.

DEEP PURPLE – =1





Le instancabili icone del rock Deep Purple tornano con il loro ventitreesimo album =1, un titolo forse enigmatico ma che sta a significare come questo mondo cosi complesso in fin dei conti può essere uniformata in una unica essenza dove 1 equivale a 1.

Questo sarà il primo album con il nuovo chitarrista Simon McBride, dopo che Steve Morse ha deciso di ritirarsi per questioni familiari.