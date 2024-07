La musica non va in vacanza: i migliori concerti di Agosto in Italia

Agosto è quel mese dove l’Italia intera si ferma e tutti, chi più chi meno, ci prendiamo una pausa dalle nostre responsabilità per goderci qualche giorno di riposo. La musica però, nonostante le grandi produzioni siano in pausa in attesa di riprendere a settembre (dai un’occhiata ai concerti in arrivo a Milano), in giro per l’Italia si possono ancora vedere grandi artisti esibirsi sul palco, ed ecco quindi alcune dei migliori concerti in Italia di Agosto 2024.





Achille Lauro torna dal vivo con il suo Summer Tour che partirà il 1 agosto al Parco Gondar a Gallipoli, a Cattolica a Castiglioncello per chiudere poi con due concerti a Catania e Palermo (Acquista qui i biglietti)



Il rapper italiano Alfa sarà invece di scena nel suo tour estivo al Castello Pasquini di Castiglioncello, ad Asiago, Porto Sant’Elpidio, Messina ed Agrigento (Tutte le date e i biglietti a questo indirizzo)

Impossibile non citare l’AMA Music Festival che per questo agosto ci farà pogare e ballare! Arriveranno infatti i The Offspring, i Subsonica, Coez e Frah Quintale, Paul Kalkbrenner per chiudere con la data evento con Sex Pistols & Frank Carter (Acquista qui i biglietti)

Annalisa porta tutti nel suo vortice partendo dal 6 agosto a Gallipoli per poi continuare a Pescara e a Baia Domizia (Qui i biglietti)

Dall’11 al 14 agosto ad Arbatax ci sarà l’Arabax Music Festival 2024 con artisti del calibro di Rhove, Il Tre, Ernia, Capo Plaza, Gabry Ponte, rose Villain (Acquista i biglietti a questo indirizzo)

Quattro date estive per il ritorno dei CCCP, saranno dal vivo ad Alghero, al Sei Festival 2024, a Prato per chiudere a Mantova il 29 agosto (Qui i biglietti per le date)

La Cantantessa Carmen Consoli ci delizierà con la sua chitarra e la sua voce per alcune date estive, partendo da Milazzo per proseguire poi a La Spezia chiudendo con due date a Roma (Biglietti su Ticketone)

Gli Americani Explosion in the Sky saranno in Italia per un’unica data a Cesena alla Rocca Malatestiana l’11 agosto, biglietti ancora disponibili su Ticketone a questo indirizzo.

I Flogging Molly arrivano al Festival di Majano 2024 il 7 agosto, per un concerto che si preannuncia ricco di musica e di Guinness! (Biglietti a questo indirizzo)

Gazzelle passerà la sua estate 2024 con tre date, tra cui spicca quella al Parco Gondar di Gallipoli il 7 agosto (Tutti i biglietti qui)

Irama girerà la penisola per diversi concerti all’aperto, da Gallipoli a Catania, passando per Reggio Calabria e Follonica (Biglietti su Ticketone)

La cantautrice britannica Jorja Smith sarà sul palco del Carroponte di Sesto San Giovanni per una data che si preannuncia già ricca di emozioni, biglietti ancora disponibili a questo indirizzo.

Lenny Kravitz sarà a Lido di Camaiore al Parco BussolaDomani per una data che è già evento, biglietti ancora disponibili su Ticketone.

Mahmood non si ferma dopo il successo delle scorse date invernali e per questo agosto ci regala qualche concerto nel centro-sud Italia tra cui Catania, Roccella Jonica e Lignano Sabbiadoro (Acquista i biglietti qui)

I Mr.Big, storico gruppo rock di Los Angeles, saranno al Bambù Festival 2024 a Monte Urano, nelle Marche, per una data da non perdere. (Qui i biglietti)

Un concerto evento quello di NAS che suonerà il 12 agosto a Locorotondo, biglietti quasi esauriti a questo indirizzo

Dal 14 al 17 agosto ad Olbia appuntamento annuale con il Red Valley Festival, quest’anno i protagonisti saranno Ghali, Macklemore, Gazzelle, Tommaso Paradiso, Max Pezzali, Geolier, Sfera Ebbasta, Annalisa, Club Dogo e Salmo & Noyz (biglietti a questo indirizzo)



Sting sarà in Italia per un’unica data il 3 agosto a Santa Margherita di Pula, trovate i biglietti su Ticketone a questo indirizzo.