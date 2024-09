MARILLION – ristampa di lusso per “This Strange Engine”

MARILLION ed earMUSIC sono lieti di annunciare la prima di una serie di ristampe deluxe di album, a partire dal classico album del 1997 “This Strange Engine”. La riedizione del nono album in studio dei Marillion, a distanza di quasi tre decenni, crea un livello di intimità maggiore tra la musica e l’ascoltatore.

Spesso indicati come i leader del movimento neo-progressivo dei primi anni ’80, i Marillion si sono espansi ben oltre qualsiasi restrizione di genere. Sono portatori di musica soul, potente e profondamente commovente, con una reputazione di lunga data di spettacoli dal vivo impressionanti che hanno suscitato la loro fedele e leale fanbase livello mondiale. L’incredibile voce e il raffinato lirismo di Steve Hogarth fanno da cornice agli ispirati assoli di chitarra e ai viaggi melodici di Steve Rothery. Ian Mosley alla batteria, Mark Kelly alle tastiere e Pete Trewavas al basso interagiscono istintivamente per completare la chimica unica della band.

“This Strange Engine” è un album notevole, caratterizzato da calma acustica e intimità, che offre un paesaggio sonoro atmosferico di testi delicati e melodie ammalianti. L’album mette in mostra la versatilità e l’apertura dei Marillion alle diverse influenze. La loro capacità di fondere passaggi tranquilli e intensi si traduce in un tour-de-force di ascolto dinamico. Nel complesso, un album genuino e coinvolgente, che rivela nuove sfaccettature a ogni ascolto.

Il 22 novembre 2024 “This Strange Engine” verrà pubblicato nei formati deluxe 4CD+Blu-ray media book e in un box-set di 5LP. Entrambi i cofanetti includono una versione dell’album originale remixata e rimasterizzata, una registrazione completa e inedita dell’esibizione della band a Grand Rapids nel 1997, e sono accompagnati da libretti illustrati contenenti foto rare, nuovi artwork, memorabilia e un testo che scava in profondità nella storia dell’album. Il Blu-ray bonus, incluso nel mediabook, contiene l’album in alta risoluzione, jam session e prime versioni dei brani dell’album, un documentario su “This Strange Engine”, il video del concerto bootleg “Live In Utrecht” e video promozionali dell’epoca dell’uscita dell’album. Un oggetto da collezione imperdibile per tutti i fan del rock progressivo e un’occasione per gli amanti della musica in generale.

MARILLION – “This Strange Engine”

4 CD+Blu-ray Edition

CD 1 – Album Remix 2024

01 Man Of A Thousand Faces

02 One Fine Day

03 80 Days

04 Estonia

05 Memory Of Water

06 An Accidental Man

07 Hope For The Future

08 This Strange Engine

CD 2 – Live In Grand Rapids 1997

01 Intro

02 Estonia

03 Lap Of Luxury

04 Hard As Love

05 80 Days

06 Warm Wet Circles

07 Man Of A Thousand Faces

08 Seasons End

CD 3 – Live In Grand Rapids 1997

01 This Town

02 Slainthe Mhath

03 King

04 Bass Solo

05 This Strange Engine

06 Easter

07 White Russian

08 Garden Party

CD 4 – B-Sides and Bonus Tracks

01 Man Of A Thousand Faces (radio edit)

02 Beautiful (unplugged version)

03 Made Again (unplugged version)

04 Man Of A Thousand Faces (extended version)

05 This Strange Engine (live in Paris)

06 Bell In The Sea (live in Paris)

07 80 Days – Racket Acoustic Session

08 Estonia – Racket Acoustic Session

09 Man Of A Thousand Faces – Racket Acoustic Session

10 Memory Of Water (Big Beat mix)

Blu-ray Audio Content

Marillion This Strange Engine 2024 Remix

-96/24 Stereo LPCM

-DTS-HD Master Audio 5.1 This Strange Engine Jams & Early Versions

01 The Monkees Song (Man Of A Thousand Faces) – AoS Sessions – Oct.1994

02 Man Of A Thousand Faces – Early Version – July 1996

03 Man Of A Thousand Faces – Backing Track – September 1996

04 One Fine Day – Original Idea – July 1996

05 One Fine Day – Early Version – July 1996

06 One Fine Day – Demo – August 1996

07 Alternate Days – August 1996

08 80 Days – Early Version – August 1996

09 80 Days – Backing Track – September 1996

10 Estonia – Early version – August 1996

11 Estonia – In Development – August 1996

12 Estonia – Backing Track – September 1996

13 Memory Of Water – H and Mark Evening Writing Session – Oct. 1994

14 An Accidental Jam – September 1994

15 An Accidental Man – Early version – July 1996

16 An Accidental Man – Demo – August 1996

17 Hope For An Intro – August 1996

18 Hope for A Middle 8 – August 1996

19 Hope For The Future – Demo – August 1996

20 This Early Engine

21 This Developing Engine

22 Jean Michel Zeppelin

23 Accidental Man AOS Version

Blu-ray Video Content

This Strange Engine Documentary Film (Approx. 85mins)

Live In Utrecht – Tivoli, Utrecht, Netherlands 29th May 97

Bootleg Concert Video (Approx. 133mins)

01 Man Of A Thousand Faces

02 Lap Of Luxury

03 Kayleigh

04 Lavender

05 Afraid Of Sunlight

06 80 Days

07 This Strange Engine

08 Hooks In You

09 Cover My Eyes

10 Slainte Mhath

11 The Uninvited Guest

12 King

13 An Accidental Man

14 The Space

15 No One Can

16 Garden Party

17 Freaks

18 Easter

19 One Fine Day

Promo Films

-Man Of A Thousand Faces (Official Video)

-Estonia (With Friends From The Orchestra Version)

5 LP Box Edition

Album Remix 2024

LP 1

01 Man Of A Thousand Faces (Side 1)

02 One Fine Day

03 80 Days (Side 2)

04 Estonia

LP 2

05 Memory Of Water (Side 3)

06 An Accidental Man

07 Hope For The Future

08 This Strange Engine (Side 4) Live In Grand Rapids 1997

LP 1

01 Intro (Side 1)

02 Estonia

03 Lap Of Luxury

04 Hard As Love

05 80 Days (Side 2)

06 Warm Wet Circles

07 Man Of A Thousand Faces

LP 2

08 Seasons End (Side 3)

09 This Town

10 Slainthe Mhath (Side 4)

11 King

LP 3

12 Bass Solo (Side 5)

13 This Strange Engine

14 Easter (Side 6)

15 White Russian

16 Garden Party

