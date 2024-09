Mudhoney a Milano: le foto del concerto in Santeria

I Mudhoney a Milano sono uno di quei concerti che, se si è un poco nostalgici, bisogna andare a vedere perché è come avere di fronte un pezzo di storia della musica e del grunge. Una band nata nel 1988 e che ha visto e vissuto gli anni incredibili di quando la musica era al suo picco più alto e, a momenti, nemmeno se ne stavano accorgendo.

Recentemente su SkyArte ho visto un bellissimo documentario dal titolo Grunge – Musica e rabbia, un concentrato di storia con interviste e backstage a Nirvana, Mudhoney, Soundgarden, L7, che hanno raccontato cosa è stato quel periodo per loro e per il pubblico che, senza saperlo, stava assistendo ad un big bang musicale.

In Santeria questo sentimento che ho visto in tv è tornato in me, probabilmente per alcune dinamiche simili: il posto a capienza piccola, senza transenne, sold out da giorni. L’unica differenza, ma su quello non si può lavorare, è l’età media del pubblico che non è certo quella di Seattle nel 1990 e che non ha alcuna intenzione di saltare una sopra l’altra, meglio una birra e due chiacchiere su quanto sia decaduta l’esperienza generale di un concerto al giorno d’oggi, e non mi sento di dare troppo torto a questa considerazione.

I Mudhoney in Santeria però sono stati una delle belle eccezioni, che ha fatto ritrovare vecchie compagnie di amici e anche qualche nuova generazione interessata a capirne di più.

Menzione d’onore per il bellissimo poster in edizione limitata di Malleus, andato a ruba in pochissimo.

Foto e testo di Mairo Cinquetti