THE DAMNED – il live video di “Neat Neat Neat”

I THE DAMNED pubblicano “AD 2022 Live In Manchester”, il leggendario show di reunion di due anni fa. L’album è disponibile nei seguenti formati: https://damned.lnk.to/ad2022-liveinmanchester

Ltd. 2CD+DVD Digipak

2LP Gatefold

digitale

Guarda il live video del classico “Neat Neat Neat”:

Disponibile anche il precedente video estratto per “New Rose”:

Formati a Londra nel 1976, i THE DAMNED sono diventati una delle band più innovative e influenti della scena punk rock britannica degli anni 70. Il loro singolo di debutto “New Rose” (1976) è considerato il primo singolo punk mai pubblicato nel Regno Unito.

Durante i loro 45 anni di carriera e oltre, i Damned hanno sperimentato vari stili musicali, incorporando elementi di gothic rock, psichedelia e new wave nel loro sound.

Anche dopo quasi mezzo secolo e numerosi cambi di formazione, con Dave Vanian come unico membro costante, undici album in studio e diversi singoli nelle classifiche del Regno Unito, i Damned non hanno alcuna intenzione di fermarsi, stanno ancora registrando nuova musica e ampliando la propria fan base, alimentata da leggendari spettacoli dal vivo.

Nell’ottobre 2020, a oltre 40 anni dalla separazione dei membri fondatori, i The Damned hanno annunciato una serie di concerti di reunion, con la formazione originale composta da Dave Vanian (voce), Brian James (chitarra), Captain Sensible (basso) e Rat Scabies (batteria). Tuttavia, a causa della pandemia, sono stati costretti a rinviare gli spettacoli fino al 2022.

Il 3 novembre 2022 la band si è esibita all’O2 Apollo di Manchester, registrando un energico set di 21 canzoni tratto dai primi due album, “Damned Damned Damned” e “Music for Pleasure” del 1977, gli unici album con i quattro membri fondatori.

THE DAMNED – “AD 2022 – Live In Manchester”

CD 1 & 2 Lp:

O2 Apollo Manchester 03/11/22

1. I Feel Alright

2. You Take My Money

3. Help

4. Born To Kill

5. Stretcher Case

6. Feel The Pain

7. I Fall

8. Fan Club

9. Alone

10. Fish

11. 1 Of The 2

12. Problem Child

13. Neat Neat Neat

14. Stab Yor Back

15. Sick Of Being Sick

16. See Her Tonite

17, You Know

18. New Rose

19. Pills

20. The Last Time

21. So Messed Up

CD 2:

O2 Academy Birmingham 05/11/22

1. I Feel Alright

2. You Take My Money

3. Help

4. Born To Kill

5. Stretcher Case

6. Feel The Pain

7. I Fall

8. Fan Club

9. Alone

10. Fish

11. 1 Of The 2

12. Problem Child

13. Neat Neat Neat

14. Stab Yor Back

15. Sick Of Being Sick

16. See Her Tonite

17. You Know

18. So Messed Up

19. New Rose

20. Pills

21. The Last Time