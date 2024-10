Purple Disco Machine: le foto del concerto a Milano

Purple Disco Machine, il dj e producer multiplatino vincitore di un Grammy Award, arriva a Milano per due date al Fabrique, entrambe andate sold out.

Con oltre 1 miliardo di stream e con un picco di 14 milioni di ascoltatori mensili su Spotify, l’identità sonora di Purple Disco Machine è cresciuta nei club della Germania dell’Est, dove è fiorita la sua passione per la disco dance e l’house, e si è affermata con i brani originali “Body Funk”, “Dished (Male Stripper)”, e “Devil In Me feat Duane Harden & Joe Killington” dal suo album di debutto “Soulmatic”. Il dj/producer è noto anche per una serie di remix per artisti dal calibro di Dua Lipa, Mark Ronson, Foals, Calvin Harris, Sir Elton John e Britney Spears, Fatboy Slim, Lady Gaga e Ariana Grande, Diplo e SIDEPIECE.

Lo scorso anno Purple Disco Machine ha suonato in più di 80 spettacoli in Europa, Stati Uniti e Sud America e in importanti festival come Coachella, Tomorrowland e l’Ushuaia di Ibiza oltre a un’esclusiva data celebrativa a Dresda insieme ad alcuni degli artisti che hanno partecipato ai suoi maggiori successi.

Nel 2023 ha vinto un GRAMMY AWARD nella categoria “Best Remixed Recording” con il brano di Lizzo “About Damn Time (Purple Disco Machine Remix)” ed è il genio dietro a una innumerevole scia di successi internazionali come “Hypnotized” (quinto platino in Italia, brano più ascoltato in radio e singolo internazionale più venduto del 2020), “Fireworks” (disco di platino in Italia e brano più ascoltato in radio nel 2021), “Dopamine” e “In The Dark”, tutti contenuti nell’album di inediti “Exotica”, da oltre 1 miliardo di stream. Oltre a questi successi, Purple Disco Machine ha pubblicato una serie di brani da dancefloor tra cui “Body Funk”, “Dished (Male Stripper)”, “Rise”, “Playbox” e “Bad Company”.

La sua recente collaborazione con Kungs in “Substitution” (disco di platino) ha superato i 110 milioni di streaming, in “Something on my mind” (uscito l’8 settembre 2023) ha collaborato con l’acclamata band britannica Nothing But Thieves e il dj/producer di successo Duke Dumont.

Clicca qui per vedere le foto del concerto di Purple Disco Machine al Fabrique di Milano, oppure sfoglia la gallery qui sotto:



Foto di Mairo Cinquetti