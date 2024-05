I-Days Milano Coca-Cola 2024: un cartellone stellare per il mezzo secolo della manifestazione

Tornano gli I-Days Milano Coca-Cola e anche quest’anno il cartellone, presentato ieri a Milano, è stellare. Tra il 29 maggio e il 12 luglio Metallica, Lana Del Rey, Green Day (sold out), Doja Cat, Queens Of the Stone Age, Bring Me the Horizon, Sum41 con Avril Lavigne (sold out) Tedua (la prima delle due date è sold out) e Stray Kids saranno infatti gli headliner della concerts series, che animerà i palchi dell’Ippodromo Snai San Siro e dell’Ippodromo Snai La Maura. Per tutti, ad eccezione dei QOTSA, quella degli I-Days sarà l’unica tappa italiana per quest’estate.

Un’edizione che si annuncia da record, con oltre 400 mila biglietti già venduti – superando di gran lunga i 320 mila della scorsa edizione, che aveva portato a Milano nomi come Travis Scott, Arctic Monkeys, Red Hot Chili Peppers, Florence +The Machine, Rosalìa, Paolo Nutini, The Black Keys e Liam Gallagher – ma soprattutto con un cartellone che spazia dal metal, allo stoner, dal rap, al K-pop, a testimonianza dello spirito innovativo che, sin dagli inizi con gli Indipendente Days Festival, era il 1999, anima la manifestazione.

«Il nostro focus principale è quello di essere contemporanei e la capienza di quasi 80 mila persone ci consente di essere competitivi con i maggiori festival e città straniere», ha spiegato Corrado Rizzotto, amministratore delegato di Live Nation e direttore artistico degli I-Days. «Portare agli I-Days realtà come Lana Del Rey o il K-pop degli Stray Kids, che a Milano faranno la loro unica data europea, per noi è una conquista, che inseguiamo da anni. Poi, però, ci saranno anche tanti gruppi storici e una premiere: Doja Cat, che sarà la prima rapper donna headliner sul palco degli I-Days e un chiaro valore aggiunto al cast del festival».

Per la prima volta nella storia dell’evento, poi, un artista italiano sarà headliner di due concerti: Tedua. Amatissimo dal pubblico italiano, alla vigilia dell’uscita del nuovo album “Paradiso – La Divina Commedia Deluxe”, fuori ovunque venerdì 24 maggio, il rapper genovese, classe ’94, sarà protagonista delle serate del 29 e 30 giugno all’Ippodromo Snai San Siro. «Sono certo di avere una grande responsabilità sulle mie spalle, ma sono anche certo di riuscire a fare bene, perché lavoro con dei professionisti e ho un sacco di passione per quello che faccio», ha detto Tedua. «Ci sono state delle critiche per il fatto di avere degli artisti internazionali in apertura, ma gli daremo una grande accoglienza e credo che saremo tutti soddisfatti. Io ho voglia di spaccare, sono a dieta, mi alleno, non fumo, faccio lezioni di canto. In altre parole: sono pronto a dare tutto me stesso».

La conferenza stampa degli I-Days Milano Coca Cola 2024

Musica e dintorni.

I-Days non sarà solo musica quest’anno, ma anche arte, con il rinnovarsi della partnership con IED, che attraverso un progetto speciale extradidattico, con team multidisciplinari di studenti e studentesse provenienti da diversi corsi Triennali e Master IED Milano, ha dato vita alla creazione di paesaggi sonori che catturano le atmosfere e i generi musicali della serie di concerti, ai giochi interattivi e alle mappe e itinerari tematici per scoprire Milano attraverso gli occhi dei giovani creativi IED. I contenuti saranno fruibili dal sito web e attraverso l’app degli I-Days. Non ultimo, un servizio unico in location: un punto di incontro per i partecipanti desiderosi di condividere interessi, gusti musicali e molto altro ancora.

L’Ippodromo Snai La Maura, poi, sarà abitato dalle celebri sculture animali colorate realizzare da Cracking Art, il movimento artistico nato nel 1993 con l’intenzione di cambiare radicalmente la storia dell’arte attraverso un forte impegno sociale e ambientale che, unito all’utilizzo rivoluzionario dei materiali plastici – rigenerare la plastica significa sottrarla alla distruzione tossica e devastante per l’ambiente donandole nuova vita – mette in evidenza il rapporto sempre più stretto tra vita naturale e realtà artificiale. Molti studi hanno dimostrato che alcuni animali possono avere una risposta emotiva alla musica, proprio come gli esseri umani. Partendo da questo principio, le opere di Cracking Art popolano L’Ippodromo Snai La Maura per sottolineare questa interessantissima associazione che ci fa capire come siamo un tutt’uno con il mondo che ci circonda e siamo tutti chiamati a realizzare azioni che si tramutino in benessere e coinvolgimento positivo.

Attenzione all’ambiente

E questa, ovviamente non sarà l’unica forma di riciclo messa in campo dagli organizzatori della manifestazione. L’iniziativa I-Recycle, infatti, ha l’obiettivo di invitare i partecipanti alla manifestazione a fare la loro parte e avviare al riciclo in ogni occasione, agevolando questa pratica virtuosa attraverso la presenza nelle aree concerti degli I-Days di addetti dedicati alla corretta separazione dei rifiuti.

L’iniziativa I-Recycle è supportata da Coca-Cola, Wami, Coripet e Cial. L’impegno è quello di raccogliere tutti gli imballaggi in entrambi gli Ippodromi e nelle aree circostanti. Le bottiglie in PET e le lattine in alluminio distribuite durante i concerti verranno raccolte e avviate al riciclo, rispettivamente da Coripet, il consorzio volontario delle bottiglie in PET riconosciuto dal Ministero dell’Ambiente, che grazie al ciclo bottle to bottle le trasformerà in PET riciclato per rifare nuove bottiglie limitando così la produzione di nuova plastica, e da CIAL, Consorzio Nazionale Imballaggi Alluminio, che si fa portavoce dei valori del progetto di sensibilizzazione ambientale ‘Every Can Counts’ (in Italia noto come ‘Ogni Lattina Vale’).

Anche quest’anno, poi, gli I-Dayscontinuano ad impegnarsi per diminuire il proprio impatto sull’ambiente, rinnovando l’utilizzo delle tecnologie ecofriendly diCGTE, azienda leader nel settore della progettazione e soluzioni di eventi sostenibili, che ha ottenuto la certificazione ISO20121 proprio grazie all’introduzione di queste tecnologie in progetti nazionali e internazionali.

Partita negli ultimi due anni, la grande sfida degli I-Days è quella di una costante riduzione dell’impatto delle emissioni, che la manifestazione produce: la presenza nel compound di un impianto fotovoltaico sui tetti delle strutture dell’area concerti, unito ad un grande energy storage rende lo stesso autonomo e con emissioni ridottissime vicine allo zero. Inoltre, l’alimentazione dei palchi e dei bar è affidata a gruppi elettrogeni di ultima generazione integrati a sistemi a batteriache contribuiscono ad abbattere la produzione di monossido di carbonio del 30%, quella di idrocarburi dell’80%, quella di ossidi di azoto del 92% e quella di polveri sottili del 97%. L’impatto positivo dell’uso di queste tecnologie incide inoltre anche su quello dei consumi che si riducono del 30%.

Come arrivare?

Gli I-Days incoraggiano sia il pubblico che lo staff della manifestazione ad utilizzare mezzi di trasporto green. Lime, società di veicoli elettrici, fornirà agli addetti ai lavori delle biciclette per gli spostamenti all’interno delle aree concerti; verrà attivato un codice sconto per gli spettatori per raggiungere l’Ippodromo Snai La Maura e l’Ippodromo Snai San Siro, verranno definiti spazi di parcheggio al di fuori delle due location e delle zone di accumulo, dove al termine dei concerti saranno disponibili le biciclette per il rientro a casa. Inoltre, anche quest’anno Frecciarossa è treno ufficiale degli I-Days (scopri come raggiungere le location con l’offerta dedicata a questo link).

Nel rispetto degli abitanti della zona di San Siro e dei partecipanti ai concerti, poi, I-Days Milano Coca-Cola e il Comune di Milano hanno stabilito un nuovo piano di mobilità, che coinvolge parcheggi comunali e non (alcuni previa prenotazione) a cui accedere in base alla propria provenienza geografica per agevolare gli spostamenti, promuovendo in primis l’utilizzo dei mezzi pubblici. Per maggiori info sul idays.it. All’interno degli spazi dell’evento, infine, il pubblico potrà usufruire di numerosi servizi di food & beverage, alcuni dei quali dedicati anche alla cucina vegetariana e vegana.

Calendario aggiornato ad oggi:

29/05 METALLICA | Five Finger Death Punch | Ice Nine Kills – Ippodromo Snai La Maura

04/06 LANA DEL REY and more – Ippodromo Snai La Maura

16/06 GREEN DAY | Nothing But Thieves – Ippodromo Snai La Maura

27/06 DOJA CAT | Big Mama | Hemlocke Springs – Ippodromo Snai San Siro

29/06 TEDUA | 21 Savage | Kid Yugi new| Night Skinny new – Ippodromo Snai San Siro

30/06 TEDUA | Offset | Artie 5ive new | Night Skinny new – Ippodromo Snai San Siro

06/07 QUEEN OF THE STONE AGE | Royal Blood | The Vaccines | Kemama – Ippodromo Snai San Siro

07/07 BRING ME THE HORIZON | Yungblud | Bad Omens – Ippodromo Snai San Siro

09/07 SUM41 | AVRIL LAVIGNE | Simple Plan – Ippodromo Snai San Siro

12/07 STRAY KIDS | NMIXX new | bnkr44 – Ippodromo Snai La Maura

Biglietti in vendita su Ticketmaster, TicketOne e Vivaticket.