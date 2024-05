TRAVIS SCOTT – una data in Italia a luglio

“Travis Scott: Utopia– Circus Maximus World Tour” sbarca in Europa, dopo il bagno di folla negli Stati Uniti.

Il tour del rapper di Houston arriva in Italia martedì 23 luglio 2024 all’Ippodromo SNAI La Maura di Milano, per quella che sarà la data più grande dell’intero tour europeo.

L’artista statunitense ha scelto ancora una volta il capoluogo lombardo come capitale della musica non solo italiana ma anche europea, confermando la centralità di Milano rispetto al panorama musicale internazionale.

L’evento unico di Roma “Circus Maximus” dello scorso 7 agosto, trasmesso live in streaming mondiale pochi giorni dopo l’uscita dell’album UTOPIA, aveva già sancito il rapporto straordinario tra l’Artista e il nostro Paese.

In Italia, “UTOPIA” è certificato disco di PLATINO, e ha debuttato alla #1 della classifica Album & Compilation Top Of The Music FIMI/Gfk Italia, rimanendoci per 2 settimane consecutive, unico artista internazionale a riuscire in questa impresa dal 2019.

Inoltre, i brani “I KNOW?”, “FE!N”, “MELTDOWN”, “MY EYES”, e “K-POP” sono certificati disco d’ORO.

L’album ha debuttato alla #1 della Top Album Debut Global Chart, totalizzando su Spotify in sole 24 ore oltre 128 milioni di stream e diventando così il miglior esordio dell’artista ad oggi ed il quinto miglior debutto di sempre nella storia della piattaforma. Il brano “HYAENA” ha debuttato alla #1 della classifica globale, e insieme a essa altri 8 brani del disco (“MELTDOWN”, “FE!N”, “THANK GOD”, “MODERN JAM”, “MY EYES”, “DELRESTO (ECHOES)”, “SIRENS” e “GOD’S COUNTRY”) sono direttamente entrati nella Top10 della classifica globale. Tutti i brani del disco sono entrati nella Top30 della classifica globale! Su Apple Music, invece, “UTOPIA” ha raggiunto la #1 in 120 Paesi.

L’album “UTOPIA” segue l’incredibile successo planetario dell’album “ASTROWORLD” (2X PLATINO in Italia), del precedente “Birds in the Trap Sing McKnight” (PLATINO in Italia), e dei singoli “SYCO MODE” (2PLATINO in Italia), “TKN” feat. Rosalia (PLATINO in Italia), e della super HIT da oltre 2 MILIARDI di stream “GOOSEBUMPS” (3X PLATINO in Italia).

Travis Scott si afferma non solo come leader nella musica, ma anche nella moda, nella cultura e non solo. L’artista pluripremiato, certificato DIAMANTE e nominato 8 volte ai Grammy Awards, designer, icona di stile, attore, produttore e fondatore dell’etichetta discografica Cactus Jack, ha cambiato il corso dell’hip-hop con una serie di album innovativi e mosse che hanno suscitato discussioni. Travis ha lanciato la Cactus Jack Foundation come ente senza scopo di lucro 501(c)3, con la mission di sostenere i giovani di Houston attraverso iniziative benefiche come donazioni di giocattoli, programmi di borse di studio per studenti universitari delle HBCU e finanziamenti per l’istruzione e progetti creativi.

I biglietti per la data a Milano del 23 luglio 2024 saranno disponibili in pre-sale per gli utenti My Live Nation a partire dalle ore 10:00 di giovedì 9 maggio. Per accedere alla presale basterà registrarsi gratuitamente su www.livenation.it.

La vendita generale dei biglietti sarà aperta dalle ore 10.00 di venerdì 10 maggio su www.ticketmaster.it, www.ticketone.it e www.vivaticket.com.