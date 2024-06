Green Day – Le foto del concerto agli I-Days 2024

Eccoci di nuovo qui, con molti più anni sulle spalle ma ancora teenager quando si tratta di un concerto dei Green Day, che non hanno alcun bisogno di una presentazione iniziale vista la lunga storia musicale e anche con il nostro paese, visitato spesso negli ultimi anni.

Sono previste circa ottantamila persone all’Ippodromo SNAI La Maura in occasione della data agli I-Days 2024, con un età variabile tra giovani e nostalgici di quando si ascoltava Dookie sul walkman e Nimrod sul lettore CD.

Oggi esiste Spotify, la musica evolve cosi come i supporti per ascoltarla ma quello che rimane sempre costante è l’amore che i Green Day hanno per il punk rock e per il loro pubblico, dimostrato più volte grazie alle recenti apparizioni in club più piccoli per tornare ai tempi in cui i palazzetti, per loro, erano solo un sogno mentre le venue da massimo mille persone erano una solida realtà.

Fin dal pomeriggio l’Ippodromo SNAI La Maura è stato preso d’assalto da i fan desiderosi di piazzarsi nelle prime file o in posizioni strategiche per godersi Bille Joe Armstrong, Mike Dirnt e Tre Cool.

Come nelle ultime date l’apertura è offerta da “The American Dream Is Killing Me”, singolo tratto dal loro ultimo album “Saviors” e che dal vivo conferma la potenza che trasmette anche da radio. Come al solito i tre Californiani si divertono come matti, Bille Joe è nato per fare il frontman e lo dimostra anche nei pezzi successivi che sono da sogno: Longview, Welcome to Paradise, Basket Case, She, roba da far impazzire chi si chiudeva nelle sale prova a schitarrare sperando, un giorno, di guadagnare due birre suonando.

Nemmeno a dirlo il pubblico sovrasta l’audio e, si sa, questa cosa fa piacere a tutte le band del mondo, anche a chi come loro è ben abituato a certi palcoscenici.

Con circa una quarantina di pezzi scelti dai due dischi capolavoro, Dookie ed American Idiot, di cui sono in corso i loro anniversari, la scaletta non può che essere un divertimento assicurato per chiunque.

Chiusura del concerto, come da prassi, destinata a “Good Riddance (Time of Your Life)”, pezzo strappalacrime, strappacuore che chiude l’ennesimo loro concerto incredibile.

Foto di Mairo Cinquetti