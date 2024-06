SOUTHSIDE JOHNNY AND THE ASBURY JUKES – il concerto di Roma è annullato

Il concerto di Southside Johnny and the Asbury Jukes programmato per sabato 6 luglio al CrossRoads Live Club di Roma è annullato in accordo col management della formazione a causa di un riscontro di pubblico largamente inferiore alle aspettative. Chi ha già acquistato il biglietto può scegliere di utilizzarlo per assistere al Comfort Festival® alla Nuova Darsena di Ferrara domenica 7 luglio oppure di chiederne il rimborso tramite il circuito di biglietteria dal quale l’ha acquistato entro e non oltre il 1° agosto 2024.

Per poter accedere a Comfort Festival® sarà necessario presentarsi in cassa a Ferrara il 7 luglio con il proprio biglietto (cartaceo o digitale) per il concerto di Roma e ritirare quello del festival. Oltre a poter assistere all’unico show italiano di Southside Johnny and the Asbury Jukes, chideciderà di utilizzare il suo biglietto per partecipare alla terza edizione della manifestazione potrà vedere sul palco una lunga serie di artisti per una giornata intera di musica: il piatto forte sarà il grande ritorno sulle scene dopo 9 anni di stop dei The Gaslight Anthem nell’unica data italiana dell’estate 2024, durante la quale presenteranno il nuovo album History Books (2023). A precedere sul palco la band di Brian Fallon e soci sarà Gary Clark Jr., apprezzato cantante e chitarrista blues titolare di una lunga serie di riconoscimenti – inclusi diversi Grammy Awards – per i suoi lavori, tra i quali lo straordinario This Land (2019). Nel tardo pomeriggio saliranno sul palco i Rival Sons, formazione blues rock californiana che durante il 2023 ha pubblicato ben due album a distanza di pochi mesi, Darkfighter e Lightbringer. In apertura di giornata saranno di scena Savana Funk, Hardwicke Circus(prodotti dal leggendario Dave Robinson fondatore della Stiff Records), e i Lovesick col nuovo album Remember My Name.

SOUTHSIDE JOHNNY AND THE ASBURY JUKES

Sabato 6 Luglio 2024

Roma, CrossRoads Live Club

ANNULLATO

Domenica 7 Luglio 2024

COMFORT FESTIVAL®

Ferrara, Nuova Darsena – via Darsena

with THE GASLIGHT ANTHEM, GARY CLARK JR., Rival Sons, Southside Johnny & The Asbury Jukes, Savana Funk, Hardwicke Circus, Lovesick

Biglietti disponibili su Ticketone e Ticketmaster.

Posto unico in piedi: € 50,00 + prev.