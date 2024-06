KANII – per la prima volta in Italia il giovanissimo rapper

Il rapper Kanii, che a 19 anni ha già raggiunto centinaia di milioni di ascolti in tutto il mondo grazie a singoli virali sui social come I Know, Go (Xtayalive 2) e attachment (she wanna love), arriva per la prima volta in Italia a fine anno: data unica giovedì 5 dicembre 2024 al Legend Club di Milano. I biglietti sono già disponibili su Ticketone e Ticketmaster.

Nonostante si sia appena diplomato, Kanii è estremamente focalizzato sul suo futuro da artista. La sua propensione verso nuovi suoni e stili lo ha portato a conquistare una bella fetta di notorietà proprio grazie a I Know, la hit virale su TikTok diventata un vero e proprio fenomeno culturale tra i più giovani e che negli USA ha fatto conquistare il disco d’oro al suo EP di debutto exiit uscito su Masked Records / Warner Records. Nel successivo EP it was nice knowing u, Kanii mescola un ritmo da dancefloor con melodie al synth e influenze R&B. Il ragazzo sarà pur sempre un teenager, ma dimostra già le capacità compositive di un veterano con un miscuglio di saggezza old school e ingenuità new school, influenzata dalla musica con cui è cresciuto e dai software audio che ha imparato a usare da autodidatta. Kanii riconosce i suoi punti di riferimento musicali ma rifiuta di essere incasellato perché questo costituirebbe per lui un limite. La sua abilità di songwriter risiede della sua abilità di fondere insieme pop, R&B e club music in uno stile attuale, che prende ciò che è familiare facendolo suonare come una cosa completamente nuova.

Giovedì 5 Dicembre 2024

Milano, Legend Club – viale Enrico Fermi, 98

Inizio concerti h. 21:00

Biglietti disponibili su Ticketone e Ticketmaster.

Posto unico in piedi: € 18,00 + prev. / € 20,00 in cassa la sera del concerto.