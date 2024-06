B.I – l’icona del K-pop in Italia ad ottobre

B.I arriva in Italia con un’unica data domenica 13 ottobre 2024 all’Alcatraz di Milano. Il cantante, rapper e produttore discografico sudcoreano di talento ha lanciato il K-pop verso lidi globali e ha prodotto dischi di successo sensazionali per gli iKON, tra cui “My Type”, “Love Scenario” e “Goodbye Road”, che hanno ottenuto oltre 400 milioni di streaming su Spotify. L’artista sarà protagonista nel nostro paese con un unico imperdibile appuntamento. Il 20 maggio è uscito il suo nuovo singolo “Tasty”.

B.I è un musicista, autore e produttore discografico sudcoreano, che ha fondato la propria etichetta, 131 Label. Dall’uscita del suo primo album da solista nel 2021, B.I ha fatto scalpore nell’industria musicale grazie a diversi successi su scala globale. “Illa Illa”, tratto dal suo album di debutto “Waterfall”, è stato il primo video musicale di un artista maschile solista del K-pop a raggiungere 10 milioni di visualizzazioni su YouTube entro 24 ore dalla sua pubblicazione, e Time Magazine lo ha nominato uno dei migliori album K-pop dell’anno. B.I è il primo artista asiatico e K-pop a esibirsi nella serie GLOBAL SPIN di Grammy.com.

B.I ha sempre avuto una visione chiara dell’impatto che vuole avere con la sua musica, che comprende il superamento dei confini dei musicisti coreani dalla categoria K-Pop a una piattaforma più globale. Lavorando con i migliori professionisti del settore, la cui missione è globalizzare la musica coreana mantenendo un’identità autentica, B.I spera di unire il mondo con la sua musica. Come produttore di talento, durante il suo mandato ha prodotto dischi di successo sensazionali per gli iKON, tra cui “My Type”, “Love Scenario” e “Goodbye Road”, che hanno ottenuto oltre 400 milioni di streaming su Spotify.

Ha collaborato con produttori pluripremiati come gli Stereotypes e il produttore di punta Cory Enemy. Ha collaborato con artisti come le stelle nascenti Destiny Rogers e Tyla Yaweh per il singolo di collaborazione globale “Got It Like That” e con Bipolar Sunshine e l’artista indonesiano Afgan, creando un ponte tra Oriente e Occidente con il brano “Lost at Sea”. Lavorando con produttori vincitori di premi Grammy come gli Stereotypes e Nic Lee per il suo album globale “Loved or Loved Part 1”, ha pubblicato “BTBT” con i featuring di Soulja Boy e Devita, che ha superato i 100 milioni di stream e si è piazzata in cima alle 50 classifiche regionali virali di Spotify ed è stata dichiarata una delle migliori canzoni k-pop del 2022 da Times Magazine, NME e Teen Vogue.

Il secondo album in studio di B.I, uscito il 1° giugno 2023, “TO DIE FOR”, illustra l’intera gamma di emozioni che proviamo in gioventù nei confronti dei nostri sogni, dell’amore e della vita e dei suoi momenti più importanti. Alcune di queste storie sono raccontate da solo, mentre altre sono condivise con artisti di una miriade di generi, tra cui Jessi, Crying Nut, BIG Naughty, Kid Milli e Lil Cherry.



I biglietti saranno disponibili in anteprima per gli utenti My Live Nation dalle ore 10.00 di giovedì 27 giugno. Per accedere alla presale basterà registrarsi gratuitamente su www.livenation.it. La vendita generale dei biglietti sarà aperta a partire dalle ore 10.00 di venerdì 28 giugno su www.ticketmaster.it, www.ticketone.it e www.vivaticket.com.