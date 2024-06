Dogstar – Le foto del concerto al Bonsai Garden di Bologna

Tappa bolognese del tour italiano dei Dogstar al Bonsai Garden, la rassegna estiva al parco delle Caserme Rosse di Bologna.

I Dogstar nascono nei primi anni 90′ e diventano presto famosi per la partecipazione al basso di Keanu Reeves, il pluripremiato attore canadese ricordato per esser stato protagonista in film di successo come Matrix, L’avvocato del Diavolo, Point Break, John Wick ed anche per esser comparso in uno dei game più apprezzati della nuova generazione: Cyberpunk 2077.

Il gruppo nasce nel 1991 dall’incontro degli attori Robert Mailhouse e Keanu Reeves, rispettivamente batterista e bassista; Al duo si aggiunge l’attore Gregg Marc Miller alla chitarra e alla voce. La band si fa chiamare prima Small Fecal Matter, poi BFS (sigla che potrebbe indicare Big Fucking Shit o Big Fucking Sound) e infine Dogstar, nome proposto da Mailhouse che trovò leggendo il libro Sexus, dello scrittore Henry Miller.

Nel 2000 esce il secondo album Happy Ending, questa volta distribuito dalla Ultimatum Music, il sound verrà definito da Domrose come Pop Aggressive rispetto all’album precedente. L’ultimo concerto dei Dogstar si svolse in Giappone nell’ottobre 2002 e il gruppo si sciolse poco dopo.

Nel maggio 2022, a circa vent’anni dal loro scioglimento, il gruppo annuncia la reunion sulla sua pagina Facebook e sulla pagina Instagram (nata proprio in occasione della reunion con tanto di descrizione che recita “Dogstar is back”), dichiarando inoltre di essere al lavoro sul nuovo album, il cui inizio delle registrazioni è previsto per il mese di luglio.

Nell’ottobre del 2023 è uscito Somewhere Between the Power Lines and Palm Trees, il nuovo album della band, che attualmente sta portando avanti nel tour internazionale 2024.

Clicca qui per vedere le foto del concerto dei DOGSTAR, la band di Keanu Reeves al Bonsai Garden di Bologna, oppure sfoglia la gallery qui sotto:

Foto di Giuseppe Craca