NOTHING BUT THIEVES – due date in Italia nel 2025

Oggi la band Nothing But Thieves ha annunciato due nuove date italiane per il 2025. Saranno protagonisti sabato 15 febbraio 2025 al Palazzo dello Sport di Roma e domenica 16 febbraio 2025 al Gran Teatro Geox di Padova.

Questa estate i Nothing But Thieves si sono esibiti in apertura ai Green Day ad I-Days Milano 2024 il 16 giugno all’Ippodromo SNAI La Maura, mettendo in scena una performance potente e di altissimo livello.

“Dead Club City”, uscito lo scorso anno, è stato il quarto album in studio della band e ha raggiunto il #1 nella classifica di vendita del Regno Unito, seguito da un tour in UK tutto esaurito (comprese due date alla Wembley Arena di Londra). Radio 1 ha indicato il loro singolo “Welcome to the DCC” come “Hottest Record of the Year” e Radio X ha conferito al singolo “Overcome” il premio “Best Record of the Year”. A marzo di quest’anno è uscita la versione speciale deluxe dell’album.

Con “Dead Club City” i Nothing But Thieves hanno cominciato un nuovo capitolo della loro carriera. Registrato e prodotto dal chitarrista dei Nothing But Thieves Dom Craik insieme a John Gilmore (produzione, ingegneria) e Mike Crossey (mixaggio), il concept album racconta l’evolversi di un club privato delle dimensioni di una città, abitato da diversi personaggi e formato da vari archi narrativi provenienti dalla città e dai dintorni.

I Nothing But Thieves sono Conor Mason (voce, chitarra), Joe Langridge-Brown (chitarra), Dominic Craik (chitarra, tastiera), Philip Blake (basso) e James Price (batteria). Gli ultimi anni sono stati un bel giro per i 5 componenti di Southend. Accumulando oltre 1,2 milioni di album venduti in tutto il mondo, 2 miliardi di stream e 250 milioni di visualizzazioni di video, hanno raccolto un’ampia fanbase intorno al loro alternative rock e hanno raggiunto il successo globale con numerosi dischi d’Oro e di Platino in tutto il mondo, incluso Regno Unito, Australia, Russia, Paesi Bassi, Corea del Sud e Polonia. Il loro primi due album ‘Nothing But Thieves’ e ‘Broken Machine’ sono entrambi Oro in UK. Nel 2020, hanno pubblicato il loro terzo album “Moral Panic” (certificato Silver), che si è classificato #3 ottenendo oltre 320 milioni di stream e ha vinto il Best Indie Act ai Global Radio’s 2021 Awards. Lo stesso anno è uscito “Moral Panic II” e entrambi i progetti sono stati racchiusi in “Moral Panic (The Complete Edition)” nel 2021. “Moral Panic” aveva seguito la pubblicazione del loro EP del 2018 “What Did You Think When You Made Me This Way”, del loro acclamato album del 2017 “Broken Machine”, che si è classificato #2 nella classifica degli album del Regno Unito, e del loro album di debutto omonimo “Nothing But Thieves”.

La prevendita ufficiale dei biglietti su My Live Nation (www.livenation.it) sarà disponibile in anteprima da mercoledì 10 luglio alle ore 11:00.

La vendita generale si apre venerdì 12 luglio alle ore 11:00 su www.ticketmaster.it, www.ticketone.it e www.vivaticket.com.