WILLIAM FITZSIMMONS – sarà in Italia per due tappe a febbraio per presentare il nuovo album

Dopo l’unica tappa italiana del tour dedicato ai primi 15 anni di The Sparrow and The Crow, con il piccolo capolavoro eseguito per intero dal vivo, William Fitzsimmons annuncia un nuovo tour che toccherà l’Europa il prossimo febbraio durante il quale presenterà per la prima volta dal vivo i brani dell’album di prossima uscita. Il tour sbarcherà in Italia per due date: giovedì 21 febbraio 2025 all’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone di Roma e venerdì 22 febbraio al Capitol di Pordenone. I biglietti per i due spettacoli saranno in vendita su Ticketone (Roma) e Dice (Pordenone) dalle 10 di venerdì 19 luglio.

Come un sasso lanciato in uno stagno, l’effetto di un incontro casuale può ripercuotersi su tutta la vita. Il cantautore e produttore originario dell’Illinois William Fitzsimmons attribuisce un’enorme importanza a questo tipo di incontri. I brani contenuti nel nuovo album di prossima pubblicazione, dal titolo ancora ignoto, si concentrano proprio sulla bellezza delle interazioni tra persone. Dopo sei mesi di scrittura in solitaria, per le registrazioni Fitzsimmons si è rivolto al produttore e collaboratore storico Marshall Altman, con cui già aveva creato una magica alchimia per The Sparrow and The Crow. William ha ampliato la sua tavolozza sonora, arricchendo il tutto con sintetizzatori analogici e enfatizzando la batteria, che «gioca un ruolo fondamentale. Non ho mai utilizzato così tanto i sintetizzatori. Marshall è stato fondamentale per The Sparrow and The Crow, c’era qualcosa di speciale mentre lavoravamo insieme in una stanza. Stavolta si è assicurato di mantenere quel feeling.» L’uscita di questo nuovo capitolo della carriera di Fitzsimmons è anticipato dalla pubblicazione di sei nuovi singoli contenuti nell’album, l’ultimo dei quali è Holding A Place For You insieme a Bre Kennedy.

WilliamFitzsimmons.com

WILLIAM FITZSIMMONS

Solo EU Tour

Giovedì 20 Febbraio 2025

Roma, Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone / Teatro Studio Borgna – via Pietro de Coubertin, 30

Inizio concerti h. 21:00

Biglietti disponibili su Ticketone.

Posto numerato: € 15,00 + prev.

Venerdì 21 Febbraio 2025

Pordenone, Capitol – via Giuseppe Mazzini, 60

Inizio concerti h. 21:00

Biglietti disponibili su Dice.

Posto unico a sedere: € 15,00 + prev. / € 20,00 in cassa la sera del concerto.