TODAYS Festival sta per iniziare!

TODAYS è un progetto della Città di Torino, in collaborazione con la Fondazione per la Cultura Torino, in partnership con Iren, con il sostegno di Fondazione Compagnia di San Paolo e Fondazione CRT, realizzato da Fondazione Reverse.

A inaugurare gli appuntamenti con i grandi live al Parco della Confluenza, per una prima giornata ad accesso libero domenica 25 agosto, JEREMIAH FRAITES, Bab L’Bluz, Addict Ameba e Anthony Sasso; lunedì 26 agosto sul palco LCD SOUNDSYSTEM con Nation of Language, Khompa feat. Akasha e Giulia’s Mother; martedì 27 agosto sarà la volta di ARLO PARKS che si esibirà dopo Tangerine Dream, English Teacher, Birthh eGiøve; per giovedì 29 agosto sono stati annunciati gli OVERMONO, Yellow Days, C’mon Tigre e Thru Collected (appena annunciati); venerdì 30 agosto le performance di THE JESUS AND MARY CHAIN, Fast Animals and Slow Kids, Elephant Brain e Brucherò nei Pascoli; il 31 agosto l’headliner sarà MAHMOOD, insieme a Jupiter & Okwess e A Toys Orchestra; chiuderanno in bellezza il festival lunedì 2 settembre i MASSIVE ATTACK.

Ma non solo concerti al Main Stage del Parco della Confluenza: TODAYS sarà un vero e proprio Festival diffuso in moltissimi altri luoghi e realtà della Città. Si parte il 23 e 24 agosto con TOnights Spirit curated by JAZZ:RE:FOUND, ma ad essere coinvolti nelle giornate di Festival saranno anche: SEEYOUSOUND INTERNATIONAL MUSIC FILM FESTIVAL – che porta ogni inverno a Torino il cinema più audace e innovativo del panorama mondiale incentrato sul rapporto tra pellicola e musica – con proiezioni esclusive di film a tema musicale in scena al Teatro Monterosa prima dei concerti del Main Stage il 26, 27, 29, 30 e 31 agosto e 2 settembre; FLIC SCUOLA DI CIRCO con incursioni circensi e spettacoli il 27, 28 e 29 agosto; SOUNZONE,prima community di produttori musicali in Europa, con un contest, laboratori e panel il 25, 29 e 30 agosto; DOJO,collettivo nato nel 2017 con l’obiettivo di promuovere e sostenere la scena rap e hip-hop in Italia, punto di riferimento nel panorama musicale italiano, particolarmente nel circuito del freestyle con sede nella Città di Torino, con i suoi format Regio Freestyle, NAV Vol.11 e Verbal Jungle Show il 25, 28 e 30 agosto.

TODAYS ha avuto fin dal primo anno, nel 2015, l’obiettivo di portare sul territorio proposte artistiche di matrice indie rock e underground ospitando in città i migliori nomi della musica italiana e internazionale e anche questa nuova edizione non deluderà le aspettative.

Tra le novità di quest’anno la prima e la più importante è sicuramente il cambio di location per il Main Stage al Parco della Confluenza.

Il Parco della Confluenza è un luogo che racchiude e riassume perfettamente lo spirito di questa nuova avventura: una confluenza di fiumi ma anche e soprattutto di generi e di culture per continuare ad essere anno dopo anno un punto di riferimento per gli amanti dell’arte e della cultura.

Un’opportunità straordinaria per Torino, in quanto incarna il meraviglioso processo attraverso il quale le diverse tradizioni, linguaggi e prospettive si mescolano e si arricchiscono reciprocamente. Nella confluenza culturale si trova un senso profondo di appartenenza che va oltre le singole identità. È un legame che unisce le persone attraverso la condivisione di esperienze, valori e tradizioni, creando così una comunità globale che abbraccia la diversità come ricchezza.