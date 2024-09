SWALLOW THE SUN – il video del nuovo singolo “MelancHoly”

Oggi gli SWALLOW THE SUN pubblicano un altro nuovo singolo tratto dal loro prossimo album “Shining” in uscita il 18 ottobre 2024. Guarda qui il video di “MelancHoly”:

Il commento di Juha Raivio in merito alla nuova canzone:

“Questa canzone parla di come la malinconia possa essere confortante, sicura e persino un posto bellissimo. Ma quando diventa il tuo Dio, ti ucciderà sicuramente.”

Il commento di Mikko Kotamäki“:

“Ho sentito in questi giorni persone che chiamano le canzoni più fighe e orecchiabili ‘bangers’. Beh, questa lo è davvero.”

Disponibile anche il video del precedente singolo “What I Have Become”, diretto da Dronicon: https://www.youtube.com/watch?v=8VeFmbX3rxw

“Shining” è prodotto e mixato da Dan Lancaster (Bring Me the Horizon, Muse, Enter Shikari, ecc.), masterizzato da Tony Lindgren (Fascination Street Studios) e registrato da Juho Räihä presso i SoundSpiral Audio, tranne le voci registrate da Dan Lancaster. L’artwork è stato curato da Rami Mursula.

Il commento di Juha Raivio:

Dopo il nostro ultimo album mi è stato subito chiaro che scrivere un altro album come Moonflowers mi avrebbe ucciso. Così, ho espresso a me stesso il desiderio che se mai ci sarà nuova musica, allora per favore abbiate un po’ di pietà per voi stessi piuttosto che essere quel buco nero infinito che risucchierà il resto della vostra luce e della vostra anima solo per il gusto di farlo. Dal punto di vista musicale, questo album brilla come un diamante glaciale e ha una potenza e una forza che si sente come un calcio in faccia! Mentre dal punto di vista dei testi l’album tratta di come la paura della vita finisca per ucciderti e di come la malinconia possa diventare il tuo Dio.

Vogliamo ringraziare tutto il supporto e la fiducia di Century Media, per non parlare del nostro talentuoso produttore Dan Lancaster che ha avuto le palle e il coraggio di buttarsi a capofitto con questa band e di farci uscire dalla nostra zona di comfort. Questo album sembra davvero un’alba nel cielo notturno”.

SWALLOW THE SUN – “Shining”

1. Innocence Was Long Forgotten

2. What I Have Become

3. MelancHoly

4. Under The Moon & Sun

5. Kold

6. November Dust

7. Velvet Chains

8. Tonight Pain Believes

9. Charcoal Sky

10. Shining

Pre-order: https://swallowthesun.lnk.to/Shining