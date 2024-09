THE PINEAPPLE THIEF – due date in Italia a marzo 2025

Forti del grande successo dell’ultimo album It Leads To This e del tour che li aveva portati in Italia pochi mesi fa, The Pineapple Thief annunciano una nuova tornata di date primaverili che include due tappe nel nostro paese: venerdì 28 marzo 2025 all’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone di Roma e sabato 29 marzo all’Hall di Padova. I biglietti per i concerti saranno disponibili su Ticketone (entrambe le date) e Mailticket (Padova) dalle 10 di venerdì 27 settembre.

Il prossimo 8 novembre la formazione britannica darà alle stampe il suo secondo disco del 2024, l’EP Last To Run, con oltre venti minuti di musica inedita. Scritti durante le sessioni di registrazione di It Leads To This, i brani che compongono questo nuovo lavoro sono la perfetta sintesi della miscela unica di progressive rock e testi introspettivi che costituisce il segno distintivo dei Pineapple Thief. Dice il cantante e autore Bruce Soordricordando le origini dell’EP: «Abbiamo dovuto prendere delle decisioni difficili mentre costruivamo la tracklist finale di It Leads To This. Le canzoni di questo EP nascono da pezzi e idee di quelle stesse sessioni, ma si sono evolute in una maniera che non avremmo mai immaginato a quel tempo. Siamo deliziati dal risultato – sembra davvero catturare un mood e un sound diverso.»

In venticinque anni di carriera i Pineapple Thief sono emersi come una delle band progressive rock più eccitanti ed influenti del ventunesimo secolo. La loro musica è una fusione di melodie seducenti, arrangiamenti complessi e testi che fanno riflettere, con brani ricchi di emozioni che parlano di introspezione, connessione tra umani e le costanti evoluzioni della vita. Famosi per i live indimenticabili, Bruce Soord (voce, chitarra), Jon Sykes (basso), Steve Kitch (tastiere) e Gavin Harrison (batteria) accompagneranno gli spettatori in un viaggio attraverso il loro vasto catalogo, in uno show che testimonia le loro doti musicali e soprattutto la capacità della band di creare un’esperienza dal vivo quasi trascendentale.

THE PINEAPPLE THIEF

It Leads To This European Tour 2025

Venerdì 28 Marzo 2025

Roma, Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone – via Pietro de Coubertin, 30

Biglietti disponibili su Ticketone.

Platea: € 35,00 + prev.

Galleria: € 30,00 + prev.

Sabato 29 Marzo 2025

Padova, Hall – via Nona Strada, 11b

Biglietti disponibili su Ticketone e Mailticket.

Posto unico in piedi: € 30,00 + prev.