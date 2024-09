TARJA – annuncia “Rocking Heels: Live at Hellfest”

TARJA pubblicherà il secondo volume della sua serie di live album “Rocking Heels: Live at Hellfest”, il 6 dicembre 2024, su earMUSIC. Quest’album è il secondo capitolo e segue il successo di “Rocking Heels: Live at Metal Church”, uscito nell’agosto 2023.

Il 19 giugno 2016, Tarja si è esibita in una performance accattivante all’Hellfest, uno dei più grandi e prestigiosi festival metal d’Europa che si tiene a Clisson, in Francia. La sua potente miscela di voce lirica e heavy metal ha entusiasmato il pubblico, rendendo la sua performance uno dei momenti salienti del festival. La scaletta ha proposto un mix molto curato dei suoi lavori da solista e di canzoni iconiche dei Nightwish. Aprendo con “No Bitter End” dal suo album del 2016 “The Shadow Self”, Tarja ha dato il via a una serata intensa e ricca di emozioni. La sua dinamica presenza scenica e gli arrangiamenti musicali drammatici hanno creato un’esperienza indimenticabile, consolidando il suo status di una delle più grandi cantanti femminili del metal.

Il primo singolo estratto dall’album, “Supremacy”, è la potente cover rock sinfonica del brano originale dei Muse. In questo brano, la voce lirica di Tarja svetta su un arrangiamento orchestrale drammatico che fonde riff di chitarra heavy metal con elementi sinfonici. La sua interpretazione aggiunge una qualità epica e teatrale alla canzone, esaltandone i temi del potere, del dominio e della resilienza. La versione di Tarja mette in evidenza il suo stile caratteristico, fondendo influenze classiche e metal per creare un’esperienza d’ascolto intensa e suggestiva. Guarda il live video di “Supremacy”: https://www.youtube.com/watch?v=BOtaKtTIiLY

TARJA – “Rocking Heels: Live at Hellfest”: https://tarja.lnk.to/LiveAtHellfestPR

CD/LP:

Side A

No Bitter End

Never Enough

Ciaran’s Well

Calling From The Wild

Supremacy

Side B

Victim Of Ritual

Tutankhamen / Ever Dream / The Riddler / Slaying The Dreamer (Nightwish Medley)

Die Alive

Until My Last Breath

“Rocking Heels: Live at Hellfest” è disponibile nei seguenti formati:

Ltd. 1LP Gatefold Vinyl Edition

CD Digipak in LP-replica design

Digital



