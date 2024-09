BLACKMORE’S NIGHT – esce oggi “Fires At Midnight (25th Anniversary New Mix)”

Dopo aver dato il via alle celebrazioni per il loro 25° anniversario (e non solo!) nel 2023 con un’edizione completamente remixata del loro album di debutto “Shadow Of The Moon”, oggi i BLACKMORE’S NIGHT presentano l’attesissima edizione per il 25° anniversario del loro acclamato terzo album in studio “Fires At Midnight”.

Pubblicata in vinile per la prima volta, l’edizione anniversario di “Fires At Midnight” contiene tutte le bonus track delle edizioni precedenti e due versioni inedite con nuove parti vocali registrate da Candice Night nel 2024 (“Written In The Stars” e “Fires At Midnight”). Proprio come “Shadow Of The Moon”, l’album è stato completamente remixato dai master multitraccia originali. L’iconico artwork è stato migliorato e include foto e contenuti addizionali inediti, oltre a un’ampia intervista inedita con Candice e Ritchie, che riporta alla mente i vecchi ricordi del 2001.

Il commento della stessa Candice:

“Ci sono un sacco di ricordi meravigliosi che si possono rivivere in tutte le canzoni di questo album. Suoniamo ancora due canzoni di questo album dal vivo ogni volta che facciamo un concerto e quelle due canzoni sono ‘Fires At Midnight’ e ‘Home Again'”

Pubblicato originariamente nel luglio 2001, l’album è entrato nella classifica ufficiale tedesca degli album al numero 9, diventando così il primo disco dei Blackmore’s Night a raggiungere la Top 10 della classifica tedesca.

BLACKMORE’S NIGHT – “Fires At Midnight (25th Anniversary New Mix)”: https://blackmoresnight.lnk.to/FiresAtMidnight25thAnniversary

CD 1 & Vinyl Side A:

1. Written In The Stars

2. The Times They Are A-Changin’

3. I Still Remember

4. Home Again

5. Crowning Of The King

CD 1 & Vinyl Side B:

6. Fayre Thee Well

7. Fires At Midnight

8. Hanging Tree

9. Storm

10. Mid Winter’s Night

CD 2 & Vinyl Side C:

1. All Because Of You

2. Waiting Just For You

3. Praetorius (Courante)

4. Benzai-Ten

5. Village On The Sand

CD 2 & Vinyl Side D:

6. Again Someday

7. Possum’s Last Dance

Bonus Tracks:

8. Sake Of The Song

9. Written In The Stars (2024 New Vocal Version)

10. Fires At Midnight (2024 New Vocal Version)