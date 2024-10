David Gilmour a Roma – Il report del concerto del 29 settembre

29 settembre 2024, Roma, Circo Massimo, il centro della capitale freme, sono le 20 e tra poco si aprirà il concerto di David Gilmour nell’antico stadio Romano, a guardarsi intorno ci si rende subito conto della grandezza dell’evento, migliaia di persone che vanno in tutte le direzioni, di tutte le fasce d’età e di varia provenienza, da tutta Italia e anche da fuori, allestimenti lungo tutto lo stadio, stand, impianti di luci posizionati lateralmente, e il palco nel quale si esibirà David.

Alle 21 si spengono le luci, sul palco si presenta il bassista della band, che prende il microfono e con un italiano sforzato dopo essersi presentato augura una buona serata al pubblico, e raccomanda a tutti di non utilizzare il flash dei telefoni.

Inizia l’evento, con ancora le luci spente ecco che si sentono le prime note della chitarra di David, è Black Cat, brano del nuovo album, che crea subito l’atmosfera magica e ipnotica che caratterizzerà tutta la serata.

Dopo quest’intro, tra urli esclamazioni e applausi, si accendono le luci, blu, e parte la fantastica “Breathe” il pubblico sta viaggiando, l’atmosfera è unica, e Gilmour sta performando senza deludere alcuna aspettativa, alla scaletta seguiranno brani storici come Time, Fat Old Sun, Wish You Where Here, The Great Gig in the Sky, ma ovviamente anche pezzi del nuovo album: This Dark and Velvet Night, The Piper’s Call, Luck And Strange, Scattered, tutti esibiti con grande maestria da parte di David e la sua band, un grande schermo circolare da sfondo che mostra varie immagini suggestive, e giochi di luci perfettamente gestiti.

A metà concerto c’è una pausa di circa 20 minuti, che da al pubblico il tempo per scaricare un po’ d’adrenalina e magari comprarsi qualcosa da bere.

Passati questi 20 minuti, si riparte con alcuni brani di “The Division Bell”, ad High Hopes, partito il ritornello vengono lanciati sul pubblico dei grandi palloni gonfiati bianchi con il logo dei Pink Floyd stampato sopra, che rimbalzano tra le mani di chi è sotto il palco, momento bellissimo da vedere.

David Gilmour in concerto Circo Massimo Roma 2024

Il concerto è quasi volto al termine, David al microfono dice “Thank you very much, goodnight!”, Ma sappiamo tutti che non è un vero saluto, manca ancora un pezzo, la gente si alza dalle sedie, scende dalle tribune, si avvicinano tutti al palco, le luci si spengono, e dopo qualche secondo ecco che parte lei, “Comfortably Numb” brano strepitoso col quale Gilmour ha deciso di salutarci, con un assolo da capogiro, di circa 5 minuti, ha regalato un finale indelebile e incredibile a tutto il pubblico. La band si schiera abbracciata, si inchina più volte, David ringrazia e augura la buonanotte a tutti. Il concerto è volto al termine e il ricordo è stampato nel cuore di tutti.

La band, ha una formazione classica: bassista, due tastieristi, batterista, quattro coriste e due chitarristi, c’è anche la figlia Romany, che suonerà l’arpa e un pezzo di chitarra acustica in “Wish You Where Here”.

Dopo questa data ne seguiranno altre 3 probabilmente magiche come quelle precedenti. Per poi continuare il tour andando a London, Los Angeles, e New York, alcune già Sold Out.

Un tour che aspettavamo tutti dopo 8 anni dall’ultimo, che dimostra a tutti la capacità che ha ancora un idolo come David Gilmour nel regalare emozioni uniche ai propri fan.