BRUCE SPRINGSTEEN AND THE E STREET BAND – aggiungono nuove date al tour europeo 2025

Bruce Springsteen and The E Street Band allungano la loro tournée europea del 2025 aggiungendo otto nuovi show alle date di Marsiglia, Praga e Milano precedentemente riprogrammate. A partire da Manchester il 17 maggio, ognuno degli spettacoli appena confermati porterà Bruce Springsteen and The E Street Band in città ancora non toccate nel 2023 e 2024, con nuovi concerti programmati in Inghilterra, Francia, Germania e Spagna.

Nei recenti tour europei la band è stata definita «uno spettacolo di gioia genuina e interconnessione umana» (The Telegraph) e «il più grande show sulla Terra» (Billboard) «ricordandoci… che nessuno lo fa meglio» (The Times). I biglietti saranno disponibili a partire dal 7 ottobre con lo show di Lille.

L’annuncio delle nuove date del tour 2025 arriva poco prima dell’uscita di Road Diary: Bruce Springsteen and The E Street Band, un film diretto da Thom Zimny in arrivo su Hulu e Disney+ il 25 ottobre. Proponendo uno sguardo approfondito alla genesi delle leggendarie esibizioni di Bruce Springsteen and The E Street Band, il trailer ufficiale di Road Diary è stato pubblicato la scorsa settimana ed è disponibile su BruceSpringsteen.net. Questo mese la band si sposterà in Canada per otto concerti a partire da quello del 31 ottobre a Montreal fino a quello del 22 novembre a Vancouver – il loro 114esimo show dal ritorno on the road nel 2023. La formazione ha concluso il recente tour negli Stati Uniti con un ritorno a casa ad Asbury Park, New Jersey, lo scorso 15 settembre come headliner di Sea.Hear.Now, un «set già leggendario» (Variety) definito «uno dei più grandi spettacoli post-reunion nella storia di Springsteen» (Rolling Stone).

Bruce Springsteen and The E Street Band 2025 European Tour Dates

17 Maggio – Manchester, Inghilterra – Co-op Live – In vendita dalle 11 CET dell’11 ottobre

20 Maggio – Manchester, Inghilterra – Co-op Live – In vendita dalle 11 CET dell’11 ottobre

24 Maggio – Lille, Francia – Stade Pierre Mauroy – In vendita dalle 11 CET del 7 ottobre

31 Maggio – Marsiglia, Francia – Orange Velodrom (riprogrammato dal 25 maggio 2024)

4 Giugno – Liverpool, Inghilterra – Anfield Stadium – In vendita dalle 11 CET dell’11 ottobre

11 Giugno – Berlino, Germania – Olympiastadion – In vendita dalle 10 CET del 9 ottobre.

15 Giugno – Praga, Repubblica Ceca – Airport Letnany (riprogrammato dal 28 maggio 2024)

18 Giugno – Francoforte, Germania – Deutsche Bank Park – In vendita dalle 10 CET del 9 ottobre

21 Giugno – San Sebastian, Spagna – Estadio Reale Arena (Anoeta) – In vendita dalle 10 CET dell’8 ottobre

27 Giugno – Gelsenkirchen, Germania – Veltins Arena – In vendita dalle 10 CET del 9 ottobre

30 Giugno – Milano, Italia – Stadio San Siro (riprogrammato dal 1° giugno 2024)

3 Luglio – Milano, Italia – Stadio San Siro (riprogrammato dal 3 giugno 2024)

Upcoming 2024 Canadian Tour Dates

31 Ottobre – Montreal, Quebec – Centre Bell

3 Novembre – Toronto, Ontario – Scotiabank Arena

6 Novembre – Toronto, Ontario – Scotiabank Arena

9 Novembre – Ottawa, Ontario – Canadian Tire Centra

13 Novembre – Winnipeg, Manitoba – Canada Life Centre

16 Novembre – Calgary, Alberta – Scotiabank Saddledome

19 Novembre – Edmonton, Alberta – Rogers Place

22 Novembre – Vancouver, British Columbia – Rogers Arena

Live Nation Italia in association with Barley Arts

BRUCE SPRINGSTEEN AND THE E STREET BAND

Lunedì 30 Giugno e Giovedì 3 Luglio 2025

Milano, Stadio San Siro

Biglietti disponibili su Ticketone, Ticketmaster e Vivaticket

Per maggiori informazioni: https://www.livenation.it/