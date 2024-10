MICHAEL KIWANUKA – una data in Italia a marzo 2025

Michael Kiwanuka annuncia un unico appuntamento italiano lunedì 3 marzo 2025 all’Alcatraz di Milano. L’artista britannico porterà nel nostro paese il suo quarto lavoro in studio “Small Changes”, in uscita il 15 novembre 2024 per Polydor Records (già disponibile in pre-order a questo LINK) l’attesissimo follow-up di “KIWANUKA”, il terzo LP di Michael uscito nel 2019, vincitore di un Mercury Prize e nominato ai Grammy Award e ai Brit.

Oggi pubblica una nuova traccia, “The rest of Me”. La traccia arriva accompagnata da un videoclip girato da Yout.



Michael Kiwanuka, che attualmente si trova in tour negli Stati Uniti insieme a Brittany Howard , ha annunciato oggi un tour in Regno Unito ed Europa, dove l’artista tornerà dopo essersi esibito nei festival durante l’estate, inclusi uno slot al Pyramid Stage del Glastonbury e una serata da headliner al Wilderness Festival.

Cinque anni dopo “KIWANUKA”, Michael Kiwanuka torna con un album che conferma il suo status di cantautore tra i più influenti della propria generazione. “Small Changes” vede l’artista inglese ricongiungersi con i co-produttori Brian “Danger Mouse” Burton (Gorillaz, Black Keys, Gnarls Barkley) e Inflo (Sault, Adele, Cleo Sol), per un processo creativo che prosegue ininterrotto dall’album “Love & Hate”, uscito nel 2016 e numero uno nel Regno Unito.

Un ritorno molto atteso per uno dei più talentuosi cantautori britannici, dei più riconoscibili timbri vocali e dei più virtuosi chitarristi.

Il musicista britannico Michael Kiwanuka si è affermato con il suo album di debutto, Home Again. Giovane di talento e senza pretese, di origini ugandesi e dalla voce mielosa, Michael è stato impegnato a creare alcune delle più dolci musiche soul contemporanee degli ultimi anni. Con un BRIT Award all’attivo prima di trovare un proprio spazio, Michael ha preso una piega decisamente a sinistra per l’LP Love & Hate, con i suoi paesaggi sonori ultraterreni che suonano assolutamente singolari e tentacolari, un’opera secondo la definizione di chiunque. In particolare, l’ossessionante “Cold Little Heart” è stata utilizzata come colonna sonora della serie HBO Big Little Lies. Con il senno di poi, Love & Hate ha quasi agito da modello per KIWANUKA del 2019, il terzo e più definitivo disco di Michael fino ad oggi; un’espressione complessa ma profondamente ascoltabile ed espansiva dell’autostima. Tutti e tre i dischi sono stati certificati oro nel Regno Unito.

I biglietti saranno disponibili in anteprima per gli utenti My Live Nation dalle ore 11.00 di giovedì 10 ottobre. Per accedere alla presale basterà registrarsi gratuitamente su www.livenation.it. La vendita generale dei biglietti sarà aperta a partire dalle ore 11.00 di venerdì 11 venerdì.