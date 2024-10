Oggi nasceva la leggenda di John Lennon

[Foto: John Lennon rehearses Give Peace A Chance by Roy Kerwood]

Era l’8 dicembre 1980, New York, John Lennon usciva dal suo appartamento del Dakota Building per andare negli studi di registrazione della Hit Factory. All’uscita del Dakota, incontrò un fan che gli chiese un autografo. Tornando dagli studi, sotto il Dakota mentre rientrava, quel ragazzo, chiamato David Chapman, era ancora lì, e, davanti l’ingresso, estrasse una pistola e sparò 5 colpi verso Lennon. Di questi colpi, ne risultarono fatali 3, ma non colpirono solo Lennon, colpirono anche il mondo intero, segnando una delle morti più tragiche della storia.

Il 9 ottobre, però, non è un giorno per soffermarsi sulla tragedia. È il giorno in cui celebriamo la nascita di un’icona che ha segnato profondamente la storia della musica e della cultura. Vogliamo ricordare John Lennon per l’eredità che ci ha lasciato, per la sua anima ribelle e creativa che ha saputo dare voce a un’intera generazione. Oggi celebriamo non solo l’artista che ha trasformato i Beatles in un fenomeno mondiale, ma anche l’uomo che, con le sue parole e la sua musica, ha continuato a ispirare il mondo anche dopo la sua carriera solista, diventando un simbolo di speranza e cambiamento.

Principale fondatore dei Beatles, Lennon ha creato la band che ha cambiato, influenzato e plasmato l’intera industria musicale degli anni a venire. Con la sua visione artistica e la capacità di fondere testi profondi e melodie memorabili, in grado di spaziare tra più suoni e sperimentazioni, ha dato un contributo indimenticabile al panorama musicale. La sua eredità ancora oggi accompagna generazioni di musicisti e fan, che traggono ispirazione sia dalla fase beatlesiana che dalla sua carriera da solista.

Dopo lo scioglimento dei Beatles nel 1970, Lennon intraprese un percorso solista che rappresentò una nuova tappa della sua evoluzione. La sua musica divenne più personale, carica di riflessioni profonde, come dimostra Imagine, il capolavoro del 1971. Attraverso testi semplici ma dal forte impatto emotivo, Lennon esprimeva un desiderio di un mondo più giusto e solidale. In quegli anni, la sua arte divenne un messaggio dall’intento più chiaro, quello di parlare di amore, comprensione e unità, in un’epoca segnata dalle divisioni. Anche la sua immagine cambiò: capelli lunghi, barba folta, occhiali tondi, segni di un artista che stava trasformando non solo la sua musica, ma anche il suo modo di essere.

Oggi, nel giorno del suo compleanno, vogliamo ricordare non solo l’artista che ha rivoluzionato il panorama musicale, ma un uomo che oltre essere stato una rockstar, è stato un visionario, un attivista, un poeta e, soprattutto, una voce che ha sempre cercato di far risuonare messaggi di libertà e giustizia. Nonostante la sua morte prematura, il suo impatto sulla musica e sulla cultura globale rimane incalcolabile.