STRANGER VISION – il nuovo singolo “Nothing Really Matters” con -James LaBrie dei Dream Theater

Esce oggi il nuovo singolo degli Stranger Vision “Nothing Really Matters” che si avvale della collaborazione di James LaBrie dei Dream Theater.

Ci sono momenti nella vita di un uomo in cui tutto ciò che ha creduto di sapere si dissolve. Non per errore, ma perché, alla fine del lungo cammino, la verità che cercava non è lì ad attenderlo. NothingReally Matters, il nuovo singolo degli Stranger Vision, si muove dentro questo spazio, dove Faust, dopo anni di ricerca e di studio, si trova a guardare oltre i confini che ha sempre conosciuto, verso un nuovo orizzonte, più vasto, più incerto.

La traccia non parla di sconfitta, ma di trasformazione. Nothing Really Matters diventa un manifesto esistenziale, un invito a cercare non ciò che è già stato scoperto, ma ciò che rimane nascosto, oltre la linea del visibile.



Riccardo Toni, chitarrista della band, descrive la canzone come “la più prog dell’album”. “Volevamo un brano che fosse potente, moderno, ma che contenesse anche quella malinconia di chi, arrivato alla fine di un lungo viaggio, si accorge che la strada è ancora tutta da fare”, dice Toni. “Le tastiere salgono e scendono con dinamismo, mentre il solo di chitarra si snoda su diversi registri, creando un’energia che riflette quella ricerca incessante e instancabile. Faust ha scoperto che la conoscenza non basta, che c’è qualcosa al di là che non ha ancora visto, e così continua a cercare”.

Il singolo ha la partecipazione di un ospite illustre: James LaBrie dei Dream Theater, che hanno appena annunciato la reunion con Mike Portnoy a cui seguirà un nuovo album e tour mondiale.



L’arrivo di James LaBrie in questa canzone non è solo una collaborazione musicale, ma l’incontro di due voci che si riflettono come specchi lontani. “James non è venuto solo per cantare,” racconta Ivan Adami, voce degli Stranger Vision, “ha ascoltato, ha aggiunto nuove idee che hanno cambiato tutto. Ha preso la canzone e l’ha portata ad un nuovo livello. La sua voce, profonda e sicura, accompagna Faust in questo nuovo viaggio, non come guida ma come compagno, verso domande ancora più grandi di quelle che si era posto finora”.

Nothing Really Matters non è un atto di resa, ma di apertura. Faust non ha smesso di cercare; ha solo capito che le risposte che aveva trovato finora non erano quelle giuste. È un momento di passaggio, un cammino che non si interrompe, ma cambia direzione. La canzone parla di un uomo che sa che la verità non è dove ha cercato finora, ma che la strada per trovarla è ancora lunga e incerta.

Con Faust, il loro nuovo album, Stranger Vision non raccontano solo una storia di conoscenza, ma di trasformazione. Di un uomo che, di fronte al limite del sapere umano, sceglie di andare oltre. NothingReally Matters è il punto in cui tutto cambia. Non è che nulla importi; è che forse non abbiamo ancora capito cosa conti davvero.

Il terzo album in studio degli STRANGER VISION è un nuovo capitolo della loro esplorazione musicale e tematica. Il concept album è diviso in due parti ed è ispirato al capolavoro di Johann Wolfgang von Goethe, “Faust”, un racconto intramontabile che esplora le profondità dell’anima umana, il conflitto tra ambizione e moralità, e la ricerca incessante del significato.

“FAUST. Act I: Prelude To Darkness” – tracklist:1. Prologue In Heaven

2. Strive

3. Nothing Really Matters [featuring James Labrie]

4. Look Into Your Eyes

5. Two Souls [featuring Angelica Patti]

6. Prologue Of John

7. In Principium

8. Dance Of Darkness

9. The Covenant

10. Carpe Diem

11. Fly

12. New Life

Photo : Annalisa Russo – Location: Estense University Library of Modena, courtesy of the Ministry of Cultural Heritage and Activities (MiBAC).

Gli STRANGER VISION sono:

Riccardo Toni: chitarre, tastiere, orchestrazioni

Ivan Adami: voci e cori

Alessio Monacelli: batteria

Daniele Morini: basso



