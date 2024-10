MESSA – firmano con Metal Blade Records

Metal Blade è lieta di dare il benvenuto agli italiani MESSA nel suo roster mondiale!

I MESSA fanno un doom metal suggestivo con sfumature mediorientali. Una voce femminile deliziosamente ammaliante, chitarre anni ’70 e Oudh arabo si combinano per creare un suono che è tutto loro.

Con influenze che spaziano dai Dead Can Dance, Om, Swans, Killing Joke, Electric Wizard, Thergothon, Current 93, la band si è mossa da un doom metal occulto dalle tinte noir dei primi lavori a un suono atmosferico e mediterraneo che è unico. L’evoluzione è evidente nel loro ultimo album “Close”.



I MESSA sono nati il primo giorno del 2014: Marco e Sara hanno iniziato a sviluppare il concetto di base e a scrivere le prime canzoni, e Alberto e Rocco si sono uniti in seguito. L’estrema diversità del loro background musicale si è subito rivelata essenziale nella costruzione del suono. Nel 2016 è uscito il loro primo album, “Belfry”, con tour in Europa e Stati Uniti che si sono estesi con il loro secondo lavoro, “Feast For Water”, del 2018. Il loro ultimo album in studio, “Close”, pubblicato nel 2022, è stato acclamato dalla critica ed è stato definito “il suono di una band che sta dando forma al proprio posto nel passato, presente e futuro del doom metal” (Metal Injection). Hanno partecipato a festival quali l’Hellfest Open Air, il Roadburn e il Desert Fest. L’ultimo album della band, Live At Roadburn, è stato pubblicato il 7 aprile 2023 e offre la registrazione del loro trionfo sul palco principale del festival, affiancati da una costellazione unica di musicisti e strumenti. Sembrando abbracciare e allo stesso tempo sfidare tutto ciò che significa essere una band metal, i MESSA mescolano sonorità mediterranee con riff doom pesanti, con un’enfasi sull’atmosfera e un uso insolito della strumentazione.

I MESSA commentano: Siamo orgogliosi di annunciare l’inizio della nostra collaborazione con la leggendaria Metal Blade Records. Siamo entusiasti all’idea di diventare parte del catalogo di una label con un’eredità così importante. Dal 1982 Metal Blade ha messo sulla mappa tanti artisti fondamentali per questo genere ed è un onore per noi far parte del loro roster. Non vediamo l’ora di farvi sentire a cosa stiamo lavorando! Nel frattempo potete vederci suonare in alcune città europee. Lista disponibile qui sotto!

MESSA live 2024:

Giovedì 17/10/2024 CH Martigny Sunset

Venerdì 18/10/2024 DE Freiburg Artik Club

Sabato 19/10/2024 DE Braunschweig Kufa Haus

Domenica 20/10/2024 BE Antwerp Desertfest

Lunedì 21/10/2024 DE Aachen AZ

Martedì 22/10/2024 DE Berlin Cassiopeia

Mercoledì 23/10/2024 PL Warsaw VooDoo

Giovedì 24/10/2024 PL Poznan 2Progi

Venerdì 25/10/2024 DE Chemnitz AJZ

Sabato 26/10/2024 DE Hamburg Lazy Bones

Domenica 27/10/2024 NL Maastricht Samhain Festival

Sabato 9/11/2024 ITA Catania Catania Tattoo convention

Venerdì 13/12/2024 AT Linz Kapu

Sabato 14/12/2024 DE Stuttgart Hellgart Festival