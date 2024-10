ARCH ENEMY – guarda il video del secondo singolo “Liars & Thieves”

Gli ARCH ENEMY hanno recentemente annunciato l’uscita del loro nuovo e 12° album in studio, “Blood Dynasty”, un album di 11 nuove tracce potentissime, in arrivo su Century Media Records il 28 marzo 2025. Da oggi è disponibile il video del secondo singolo “Liars & Thieves”:

Il membro fondatore e chitarrista degli Arch Enemy Michael Amott parla del nuovo album:

“Il nostro secondo singolo da Blood Dynasty è qui! ‘Liars & Thieves’ è un brano veloce e pesante, con una melodia che s’imprimerà nella testa della gente – non dite che non vi avevo avvertito! L’abbiamo suonata dal vivo di recente, ed è stato incredibile. Ora è il momento di dare un’occhiata alla versione in studio!

Il video di accompagnamento è stato girato dal regista Jens De Vos durante il nostro tour europeo, mettendo in risalto la passione e la follia metal di questi incredibili spettacoli in cui fan e band sono un’unica cosa!”

ARCH ENEMY – “Blood Dynasty”: https://archenemy.lnk.to/BloodDynastyAlbumLP

Dream Stealer

Illuminate the Path

March Of the Miscreants

A Million Suns

Don’t Look Down

Presage

Blood Dynasty

Paper Tiger

Vivre Libre

The Pendulum

Liars & Thieves

“Blood Dynasty” è disponibile nei seguenti formati:

Special Edition CD (11 tracks)

Special Edition CD (US version) (11 tracks)

Ltd. Deluxe CD Box Set (11 + 2 bonus tracks)

Ltd. Deluxe A/B split (red&golden) LP (11 tracks) + bonus LP (2 tracks) + CD Artbook (13 tracks) & art print

black LP & LP-Booklet (11 tracks)

Ltd. deep blood red LP & LP-Booklet (11 tracks)

Ltd. grey LP & LP-Booklet (11 tracks)

Ltd. transp. red LP & LP-Booklet (11 tracks)

Ltd. creamy white LP & LP-Booklet (11 tracks)

Ltd. dark green LP & LP-Booklet (11 tracks)

Ltd. bright gold LP & LP-Booklet (11 tracks)

Ltd. red blood splatter (clear-red splatter) LP & LP-Booklet (11 tracks)

Ltd. Liquid Blood Vinyl (limited to 666 copies) (11 tracks)

Ltd. black ice LP & LP-Booklet (US version) (11 tracks)

Ltd. milky clear LP & LP-Booklet (US version) (11 tracks)

Ltd. tangerine colored LP & LP-Booklet (US version) (11 tracks)

Digital album (11 tracks)

Oltre alle edizioni deluxe limitate che contengono 2 bonus track esclusive, i fan possono rivolgere la loro attenzione al vinile Ltd. Liquid Blood, disponibile esclusivamente sullo store ufficiale della band e limitato a 666 copie.