CRADLE OF FILTH – il nuovo singolo “Malignant Perfection”

Dopo il recente sold-out tour da headliner in Australia, i CRADLE OF FILTH, leggende del metal estremo, anticipano con un nuovo, ipnotizzante singolo, il loro prossimo tour “By Order Of The Dragon” nel Regno Unito e in Europa, nel loro stile più macabro e grandioso!

“Malignant Perfection” arriva giusto in tempo per Halloween, stregando con le sue tastiere inquietanti, con un’atmosfera vampiresca, riff intricati e le iconiche e maestose vocals del frontman Dani Filth. Il brano è accompagnato da un nuovo video musicale, deliziosamente oscuro, che promette di essere solo il primo di una serie di incanti visivi che i CRADLE OF FILTH presenteranno, avvicinandosi all’uscita del loro 14° album in studio e debutto con Napalm Records.

Dani Filth rivela qualcosa in più sul brano e sul video:

“Il nuovo singolo e video, ‘Malignant Perfection’, è il nostro omaggio orrifico a Tutti i Santi, incarnato nella divinizzazione femminile del male. È un perfetto accompagnamento musicale allo spirito della stagione delle streghe; evocando la cupa magnificenza autunnale e celebrando il momento in cui la linea sottile tra vita e morte è al suo punto più tenue e i cittadini dell’aldilà cercano di rompere il velo che ci separa dal loro mondo.

Il video, diretto dall’inimitabile Vicente Cordero e arricchito dai colpi di genio creativo di Missy Munster, è un parco giochi di oscurità, sexy, pieno di mostri malvagi e creature criptozoologiche, tutte affamate della dannazione eterna dello spettatore.

Arriva nel momento perfetto per Halloween e per il nostro tour autunnale nel Regno Unito e in Europa, ‘By Order Of The Dragon’. Arriva anche sulla scia di una collaborazione sensazionale con la grande etichetta di moda Vetements e Blackcraft Clothing, e nel rovente seguito di un tour sold-out in Australia.”

Guarda il video di “Malignant Perfection”QUI: youtu.be/FiF-PAt6N9U



Stream/Download “Malignant Perfection”QUI: lnk.to/COF-MalignantPerfection

Come già anticipato, i CRADLE OF FILTH il prossimo 27 Ottobre inaugureranno a Bristol il loro attesissimo tour “By Order Of The Dragon” nel Regno Unito! Il tour toccherà diverse città nel Regno Unito e in Irlanda, prima di spostarsi in Europa l’11 novembre. La parte del tour nel Regno Unito vedrà il supporto di Butcher Babies, High Parasite e Black Satellite, mentre I Mental Cruelty prenderanno il posto degli High Parasite nelle tappe europea. Ecco di seguito tutte le date!

CRADLE OF FILTH “By Order Of The Dragon” UK:

27.10.2024 – Bristol / 02 Academy

28.10.2024 – Bournemouth / 02 Academy

29.10.2024 – Birmingham / 02 Institute

31.10.2024 – London / 02 Forum Kentish Town

01.11.2024 – Swansea / Patti Pavilion

02.11.2024 – Manchester / Damnation Festival

03.11.2024 – Nottingham / Rock City

05.11.2024 – Belfast / Limelight

06.11.2024 – Dublin / Academy

07.11.2024 – Glasgow / SWG3

08.11.2024 – Newcastle / NX

CRADLE OF FILTH “By Order Of The Dragon” EU:

11.11.2024 GER – Cologne / Kantine

13.11.2024 GER – Hamburg / 02 Markthalle

14.11.2024 DNK – Aarhus / Voxhall

15.11.2024 SWE – Stockholm / Fryshuset Klubbe

16.11.2024 SWE – Gothenburg / Brewhouse

18.11.2024 CZE – Prague / Lucerna Music Bar

19.11.2024 SVN – Ljubljana / Kino Siska

20.11.2024 ITA – Milan / Live Club

22.11.2024 ESP – Barcelona / Salamandra

23.11.2024 ESP – Madrid / BUT

24.11.2024 PRT – Lisbon / LAV Lisboa ao vivo

26.11.2024 ESP – Bilbao / Santana 27

28.11.2024 FRA – Lyon / La Rayonne

29.11.2024 CH – Pratteln / Z7

30.11.2024 FRA – Vaureal / Le Forum

02.12.2024 LUX – Luxembourg / Rockhal

03.12.2024 GER – Karlsruhe / Substage

04.12.2024 GER – Berlin / SO36

05.12.2024 NLD – Amsterdam / Melkweg

07.12.2024 BEL – Leige / OM

08.12.2024 NLD – Tilburg / 013