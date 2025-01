BRUNORI SAS – il nuovo album “L’albero delle noci”

Brunori Sas verso Sanremo 2025.

Dopo aver svelato il titolo della canzone con cui sarà in gara per la prima volta sul palco dell’Ariston, Dario Brunori annuncia oggi a sorpresa il nuovo album “L’albero delle noci”, in uscita il 14 febbraio per Island Records e disponibile da ora in pre-order e presave.

L’album di dieci tracce, che prende il nome dal brano che Brunori ha scelto di presentare al 75esimo Festival di Sanremo, segna il grande ritorno dell’artista a cinque anni di distanza da Cip!: dopo il successo del suo ultimo lavoro discografico, certificato Disco di Platino, Brunori si è concesso il tempo necessario per scrivere e produrre con grande cura il nuovo lavoro, per individuare temi urgenti della sua narrativa e per ritrovare il piacere della creazione.

“L’albero delle noci” affonda le sue radici in una dimensione intima e riflessiva, risultato di un processo che ha riportato Brunori Sas al motivo originario del suo fare musica: sciogliere i nodi interiori costruendo canzoni che sappiano miscelare squarci di vita personali e storie dal valore universale.

A dare una direzione inedita nel percorso musicale brunoriano, il nuovo sodalizio artistico con Riccardo Sinigallia, che ha prodotto l’intero disco al fianco di Dario. Partendo da La vita com’è, brano che ha impreziosito la colonna sonora del film Il più bel secolo della mia vita (2023), passando dai singoli La ghigliottina e Il morso di Tyson pubblicati negli ultimi mesi, Brunori con la collaborazione con Sinigallia ha arricchito di nuova linfa il nuovo lavoro in studio portandosi sempre in uno spazio musicale di ricerca e innovazione, dove non fermarsi necessariamente alla prima intuizione per riscoprire il valore del viaggio che sta in mezzo tra quell’intuizione e la pubblicazione. Il risultato è tutto nelle nuove tracce che uniscono una scrittura autentica e incisiva a un lavoro musicale curatissimo, pronto a tratteggiare sfumature emotive inedite di un cantautore che non smette mai di guardare oltre.

Il titolo dell’album, così come della title track in gara a Sanremo 2025, germoglia dall’immagine di un albero di noce emblematico nella vita di Dario Brunori, punto di osservazione privilegiato e d’ispirazione per celebrare la gioia e la rivoluzione che una nuova vita porta con sé, suggerendo come ogni nascita sia al tempo stesso una rinascita.

«L’albero delle noci sta davanti casa mia. Lo osservo sempre quando mi frulla qualcosa in testa, anche perché da anni sono convinto che sia lui a suggerirmi le canzoni che scrivo. D’altronde non avendo gli alberi, soprattutto quelli secolari, nessun interesse per i rendiconti Siae, mi sembrava doveroso quantomeno tributargli una canzone.

E sono contento di averlo fatto con un brano che mi fa il cuore dolce e in cui ho cercato con coraggio di cantare la gioia, ma anche l’inquietudine che una nuova nascita porta con sé: l’amore che non chiede niente in cambio, la felicità assurda e a tratti incontenibile, ma anche la paura di poterla perdere ‘sta felicità, il rimpianto per la vita di prima, il tempo che non torna. E poi la terra, le radici, le stagioni, le foglie che vanno e quelle che vengono.

E forse su tutto l’altalena perenne fra il bimbo che vorrebbe eternamente raccontare (e raccontarsi) favole e l’adulto che sa quanto importante sia ciò che risiede nell’ombra.

La linea sottile che passa fra essere genitori e sentirsi ancora figli»

BRUNORI SAS

“L’albero delle noci” – dall’evocativo artwork realizzato dall’illustratore Robert Figlia – sarà disponibile nei seguenti formati fisici: CD standard, CD autografato e numerato in esclusiva per lo Shop Universal, Vinile Standard, Vinile Deluxe colorato, autografato e numerato in esclusiva per lo Shop Universal.

A impreziosire questo nuovo anno in musica che si preannuncia straordinario, arriva oggi l’annuncio di BRUNORI SAS LIVE CON ORCHESTRA, per la prima volta al Circo Massimo di Roma, il 18 giugno 2025. Prodotto da Vivo Concerti, quello di Roma è un appuntamento pensato per l’affezionato pubblico che da anni segue appassionatamente Dario Brunori, uno show concepito per valorizzare il suo repertorio in una location suggestiva, arricchito dall’inedita fusione tra band e accompagnamento orchestrale, per una serata di pura poesia brunoriana. I biglietti saranno disponibili a partire da lunedì 13 gennaio alle ore 14:00 su www.vivoconcerti.com, e da sabato 18 gennaio alle ore 14:00 nei punti vendita autorizzati.

Un annuncio che conferma il forte legame di Brunori con la capitale, già celebrato dal tutto esaurito per la data del 19 marzo al Palazzo dello Sport, parte del BRUNORI SAS || TOUR 2025. Nel frattempo, restano disponibili su www.vivoconcerti.com e nei punti vendita autorizzati i biglietti per le altre tappe di questo attesissimo tour -prodotto da Vivo Concerti- con 8 date in programma a marzo nei principali palasport italiani: Vigevano, Firenze, Torino, Napoli, Bologna e la doppia data di Milano a chiudere.

TRACKLIST – L’ALBERO DELLE NOCI

1. Per non perdere noi

2. L’albero delle noci

3. La ghigliottina

4. La vita com’è

5. Pomeriggi catastrofici

6. Il morso di Tyson

7. Fin’ara luna

8. Più acqua che fuoco

9. Luna nera

10. Guardia giurata

BRUNORI SAS LIVE CON ORCHESTRA

Mercoledì 18 giugno 2025 || Roma @ Circo Massimo

BRUNORI SAS || TOUR 2025

IL CALENDARIO

Venerdì 14 marzo 2025 || Vigevano (PV) @ PalaElachem

Domenica 16 marzo 2025 || Firenze @ Nelson Mandela Forum

Mercoledì 19 marzo 2025 || Roma @ Palazzo dello Sport – SOLD OUT

Sabato 22 marzo 2025 || Torino @ Inalpi Arena

Mercoledì 26 marzo 2025 || Napoli @ PalaPartenope

Venerdì 28 marzo 2025 || Casalecchio di Reno (BO) @ Unipol Arena

Domenica 30 marzo 2025 || Assago (MI) @ Unipol Forum

Lunedì 31 marzo 2025 || Assago (MI) @ Unipol Forum