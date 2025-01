ZUCCHERO “SUGAR” FORNACIARI – il video del nuovo singolo “Una Come Te”

Il 23 e il 24 giugno ZUCCHERO “SUGAR” FORNACIARI per la prima volta in concerto al CIRCO MASSIMO di ROMA con il suo tour “OVERDOSE D’AMORE”!

A due anni di distanza dai 5 concerti sold out alle Terme di Caracalla, Zucchero torna live a Roma e per la prima volta nella sua carriera sarà protagonista assoluto al Circo Massimo, aggiungendo così un nuovo capitolo memorabile alla sua straordinaria storia artistica.

Per due notti indimenticabili l’iconica cornice dall’inestimabile valore storico si trasformerà in un grande tempio della musica live per regalare al pubblico uno show mozzafiato e di grande musica dal vivo.

I biglietti per i due live show, organizzati da Friends & Partners e The Base, saranno disponibili in prevendita da lunedì 13 gennaio dalle ore 16.00 su Ticketone.it e nei punti di vendita abituali.

Per ulteriori informazioni consultare il sito: www.friendsandpartners.it.

Le date al Circo Massimo di Roma sono in collaborazione con l’Assessorato ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda di Roma Capitale.

«Siamo felici di annunciare la presenza di Zucchero al Circo Massimo che arricchirà il già ampio cartellone di grandi eventi concertistici di Roma del 2025 – afferma l’Assessore ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda di Roma Capitale Alessandro Onorato – Sarà la prima volta che Zucchero si esibirà, con uno show personale, in questo luogo così speciale della nostra città. È il giusto riconoscimento a un grande artista internazionale, che da anni riempie arene e palazzetti in Italia e in tutto il mondo».

Dopo il grande successo dell’“Overdose D’Amore World Tour”, che lo scorso anno ha toccato 3 continenti, passando per 20 nazioni e 38 città, superando 1 milione di spettatori e facendo tappa in 5 stadi italiani, a giugno Zucchero attraverserà l’Italia con il tour “Overdose D’Amore”, sei nuove “sere d’estate” di pura energia e forti emozioni negli stadi italiani e al Circo Massimo.

Con questi live Zucchero celebra la sua musica e il legame indissolubile con il pubblico, portando i suoi successi senza tempo, la sua voce inconfondibile e la fedele super band composta dai migliori musicisti nazionali e internazionali, sempre con la stessa energia travolgente e la stessa intensità che lo hanno reso una vera leggenda della musica.

Queste le date del tour “Overdose D’Amore” (prodotte da Friends & Partners):

19 GIUGNO – Stadio del Conero – ANCONA

21 GIUGNO – Stadio San Nicola – BARI

23 e 24 GIUGNO – Circo Massimo – ROMA (NUOVE DATE)

26 GIUGNO – Stadio Olimpico Grande Torino – TORINO

28 GIUGNO – Stadio Euganeo – PADOVA

I biglietti per le date di Ancona, Bari, Torino e Padova sono disponibili su Ticketone.it e nei punti di vendita abituali. Per ulteriori informazioni consultare il sito: www.friendsandpartners.it.

Radio Italia è la radio ufficiale delle date dell’“Overdose D’Amore”.

Frecciarossa è treno ufficiale del tour in Italia di Zucchero.

Da oggi, venerdì 10 gennaio, è online il video del nuovo singolo “UNA COME TE”, versione italiana con il testo a firma di Zucchero della canzone “Chinatown” della band americana Bleachers.

Il video di “Una Come Te” (link: www.youtube.com/watch?v=ATELCHms46Q), girato in bianco e nero nella sua Lunisiana Soul a Pontremoli (Massa-Carrara), fonde elementi personali e iconici, come oggetti di scena dei suoi concerti, auto d’epoca e chitarre, creando un’atmosfera sospesa nel tempo. Ogni dettaglio invita lo spettatore a entrare nell’animo dell’artista, esplorandone i luoghi più intimi e la sua poetica più profonda.

“Una Come Te”, attualmente in rotazione radiofonica, è una canzone che intreccia speranza e amore attraverso una lente di malinconia. Con il suo testo crudo e allo stesso tempo poetico, il brano parla di giovani travolti dalla violenza e di un ragazzo che sogna un futuro migliore con una ragazza.

«Mi era piaciuta molto la versione dei Bleachers con Bruce Springsteen e mi sono chiesto come l’avrei reinterpretata. Il risultato è “Una come te” in italiano – racconta Zucchero – Parla del branco, di quello che succede oggi tra ragazzi. È una storia d’amore in cui lui vuole tirare lei fuori dalla tristezza del sabato sera. È un argomento attuale che mi sta a cuore e che avrei comunque usato per un inedito».

Il brano (https://zucchero.lnk.to/uct) è contenuto nell’album “DISCOVER II” (EMI / Universal Music Italia), il secondo progetto di cover in cui Zucchero rivisita alcune delle canzoni che ha amato di più nella sua vita, reinterpretandole con il suo tocco personale, da oggi disponibile in digitale anche nella versione deluxe con 18 tracce. Al suo interno le collaborazioni con Jack Savoretti nella nuova versione di “Senza Una Donna (Without A Woman)”, Irene Fornaciari in “Moonlight Shadow”, Russel Crowe in “Just Breathe” e Salmo in “Overdose D’Amore 2024”, oltre al brano “Io Vivo (In Te)”.

“Discover II” (https://zucchero.lnk.to/DISCOVERII_D) è disponibile anche nella sua versione standard in digitale, in cd e in doppio lp e nella versione box deluxe in tiratura limitata e numerata in triplo lp e cd. Oltre al nuovo singolo “Una Come Te”, l’album contiene i singoli “Amor Che Muovi Il Sole” (link video: https://youtu.be/_igNxWonKfs), cover del brano “My Own Soul’s Warning” dei The Killers impreziosita da un adattamento del testo in italiano a firma di Zucchero, e “Acquarello” (lyric video: https://youtu.be/12u7m7XfBBA), reinterpretazione personale di uno dei brani più noti di Toquinho, e le collaborazioni con Paul Young in “I See A Darkness” e Oma Jali, vocalist e corista che da anni accompagna Zucchero in tour in tutto il mondo, in “Se Non Mi Vuoi”.

Qui la tracklist della versione standard di “DISCOVER II”:

Amor Che Muovi Il Sole Una Come Te Just Breathe Sailing Acquarello With Or Without You Set Fire To The Rain Agnese Inner City Blues Rapsodia Knockin’ On Heaven’s Door Se Non Mi Vuoi (feat. Oma Jali) I See A Darkness (Zucchero, Paul Young)

Queste le 5 tracce bonus in esclusiva per la versione box deluxe di “DISCOVER II”, da oggi disponibile in digitale: