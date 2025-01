COMFORT FESTIVAL® – i DIRTY HONEY coheadliner dei WOLFMOTHER

Con il nuovo anno arrivano altri straordinari aggiornamenti di lineup per Comfort Festival®, di scena per cinque giornate a luglio nel giardino della Villa Casati Stampa di Cinisello Balsamo, nell’area della Città Metropolitana di Milano. I biglietti per tutti i concerti sono disponibili in esclusiva sul circuito Ticketone; come sempre, Barley Arts invita a diffidare dai circuiti di vendita alternativi a quelli comunicati.

Mercoledì 9 luglio la giornata dedicata ai Wolfmother diventerà ancora più rovente grazie a un co-headliner d’eccezione: saranno i Dirty Honey a precedere Andrew Stockdale sul palco sulle note dell’ultimo album Can’t Find The Brakes!!. Ad aprire le danze i Life in the Woods, formazione italiana prodotta all’esordio da Gianni Maroccolo.

Venerdì 11 luglio, saranno i giovanissimi The Sonic Rootz a intrattenere il pubblico con una scaletta a base di inediti e rivisitazioni dei grandi classici del blues rock prima dei set dellastorica Treves Blues Band e dei Blackberry Smoke.

Forte del doppio sold out al Blue Note di Milano della scorsa settimana, il progetto Blues for Pino – ideato dal chitarrista Osvaldo Di Dio in compagnia de collaboratori di lunga data di Pino Daniele come Gigi De Rienzo, Ernesto Vitolo, Rosario Jermano e Lele Melotti – allieterà il tardo pomeriggio di domenica 13 luglio, prima dello show della SatchVai Band con Joe Satriani e Steve Vai.

Le nuove conferme vanno ad aggiungersi al già ricco bill del festival boutique, che si aprirà venerdì 4 luglio con il concerto della Warren Haynes Band e proseguirà con Ben Harper & The Innocent Criminals e Fink (accompagnato da Tim Thornton e Guy Whittaker) sabato 5 luglio.

Comfort Festival® non è solo musica di grande qualità con biglietti a prezzi ragionevoli. Durante i cinque pomeriggi della rassegna sarà possibile partecipare a presentazioni di libri e vinili, showcooking e attività in collaborazione con le realtà locali ancora tutte da svelare, accompagnate dalla presenza di una ristorazione d’eccellenza a cura di STREEAT® Food Truck Festival.

Con le radici profondamente piantate nel rock anni Sessanta e Settanta, i Dirty Honey sono tra le band americane più apprezzate degli ultimi anni. Can’t Find The Brakes!!, uscito nel 2023, ha ricevuto ottimi riscontri di pubblico e critica e il singolo Won’t Take Me Alive ha dominato le classifiche statunitensi e inglesi per diverse settimane. L’album, prodotto da Nick DiDia e registrato nei suoi studi di Byron Bay, dà prova del talento della band in fatto di songwriting. Dal groove del primo brano della tracklist Don’t Put Out The Fire alla intensa Coming Home (Ballad of the Shire), dai riff di Satisfied al sound blueseggiante di Rebel Son, Can’t Find The Brakes!! è un distillato perfetto dell’anima dei Dirty Honey.

«Il making of di Can’t Find The Brakes!! è stato completamente diverso rispetto a quello dell’album Dirty Honey», dichiara il frontman Marc LaBelle. «Il Covid ha creato una situazione per la quale non ce lo siamo davvero goduto, mentre per il nuovo album siamo riusciti di nuovo a passare del tempo insieme. Abbiamo passato più di un mese insieme a Nick, il nostro produttore, nel suo studio in Australia. Già solo poter tornare fisicamente tutti in studio con lui – niente Zoom, stavolta – ci ha permesso di sperimentare, e tutto questo ha contribuito a creare l’ampio spettro di emozioni contenute nel nostro nuovo album». Continua poi LaBelle: «Uno dei punti forti di Can’t Find The Brakes!! è la varietà dell’album. In un momento in cui le band a volte vanno sul sicuro e si aggrappano a un sound specifico, i Dirty Honey lo cambiano ad ogni pezzo offrendo di tutto, dagli inni hard rock a canti più delicati. I Dirty Honey hanno appena cominciato, e se riescono a mettere insieme tutta questa gamma di stili a inizio carriera, sarà emozionante vedere dove saranno tra dieci anni».

Da un’idea del chitarrista Osvaldo Di Dio, il progetto Blues For Pino dà nuova vita ai classici del blues di Pino Daniele, arricchendoli con il contributo dei suoi musicisti storici e ospiti di fama mondiale. L’obiettivo della band è quello di onorare e celebrare l’eredità musicale di Pino Daniele, mettendo in luce la sua profonda connessione con il blues, per far conoscere al pubblico la sua capacità unica di mescolare le sonorità tradizionali del blues con il calore e la vitalità della cultura napoletana. Da Je so’ pazzo a Nun me scuccià, passando per A me me piace o’ blues e Yes I know my way, ogni brano offre una nuova prospettiva sulla potenza e la profondità del blues di Pino Daniele.

Le nuove interpretazioni, intrise di passione e maestria musicale, catturano l’essenza dell’originale aprendosi a nuovi orizzonti espressivi. L’album Blues For Pino, uscito lo scorso novembre, celebra la ricchezza e la versatilità del blues di Pino Daniele con l’eclettismo dei suoi storici musicisti, che per la prima volta in più di 40 anni sono tornati in studio per registrare quegli stessi brani con un chitarrista cantante napoletano, Osvaldo Di Dio, che ha fatto della musica di Pino Daniele il suo faro e la sua guida alla ricerca di una sintesi di linguaggi musicali diversi, ma sempre saldamente ancorati al blues. I concerti della band sono un viaggio emozionante attraverso le radici del blues reinterpretato in chiave contemporanea. L’energia sul palco, l’interplay tra i musicisti e l’interazione con il pubblico creano un’atmosfera unica che celebra la vitalità e la risonanza eterna del blues di Pino Daniele.

La missione di Blues For Pino va oltre il mero omaggio: è un impegno a mantenere viva la fiamma del blues italiano, portando nuove generazioni a scoprire e apprezzare l’eredità e il genio di Pino Daniele.

I Life In The Woods nascono a Roma dall’incontro di Logan Ross (voce, chitarra), Frank Lucchetti (basso) e Tomasch Tanzilli (batteria). La loro intesa musicale si affina negli anni, grazie ai concerti tenuti in alcune location tra le più rinomate d’Italia come Hard Rock Cafè e Monk di Roma, Live Club di Trezzo sull’Adda, Tuscany Hall di Firenze, il palco centrale del MEI di Faenza e in alcuni importanti festival (Villa Ada Festival di Roma, Bonsai Festival di Bologna, e altri). Oltre ad avere condiviso il palco con il leggendario Donovan, hanno aperto i concerti di artisti internazionali come Rival Sons, Fantastic Negrito, Piero Pelù, Marlene Kuntz, The Warning e Artur Menezes. Hanno partecipato come house band in un live show in prima serata su RAI2 con Rita Pavone, Mario Biondi e altri. Dopo la pausa dovuta alla pandemia, scrivono e registrano il loro disco d’esordio, che ha come punto focale il rock n’ roll ma si spinge a esplorare anche terre diverse. Looking For Gold è stato prodotto dalla band ed è pubblicato da Universal Music Italia. Registrato nell’arco di una sola settimana in studio, è la perfetta immagine dei Life In The Woods oggi: un album dal sound classico ma innovativo, attraversato dai profumi preziosi di band ormai mitiche che hanno scritto la storia del rock. I dodici brani che lo compongono manifestano un’originalità in bilico tra quiete e potenza e testimoniano una consapevolezza sorprendente per una giovane band italiana. Il sound è impetuoso, elettrico, appassionato e poetico. L’intento è quello di cogliere l’eredità più nobile del classic rock e spingerla nel futuro con la forza della personalità e dell’espressione. L’artwork porta la firma di Mark Kostabi, l’artista che illustrò i due volumi di Use Your Illusiondei Guns N’ Roses, e l’album ha ricevuto il premio per la migliore copertina dell’anno 2024al MEI – Meeting delle Etichette Indipendenti di Faenza. Looking For Gold è un’opera interamente scritta, arrangiata, suonata, prodotta e mixata dalla band: un simbolo granitico di indipendenza. Accolto in maniera entusiastica dalla critica, sta già suscitando curiosità e attenzione a livello internazionale.

The Sonic Rootz sono una band blues rock di tre fratelli che attualmente hanno rispettivamente 17, 13 e 10 anni. Il loro primo album The Electric Babies Revolution, uscito sia in vinile che CD, è stato pubblicato a luglio 2023, facendo dei tre fratelli la band blues rock più giovane di sempre ad aver composto e pubblicato brani inediti. La band nasce nel giugno 2020 quando Diego, che oltre a cantare, suona piano e chitarra, compone a soli nove anni la sua prima canzone, Nothing to Lose. Il brano è incluso nell’album di debutto contenente 9 brani inediti di autentico blues rock.

Oltre Diego, la band si completa con Davide, classe 2007 che suona la batteria dall’età di sette anni ed infine Amanda, classe 2014 che suona il basso elettrico e canta cori ed armonizzazioni.

Per promuovere il disco di debutto, la band ha iniziato a suonare dal vivo in svariati club di tutte le dimensioni, lasciando spesso il pubblico sorpreso ed incredulo dello spettacolo offerto. Il concerto dei The Sonic Rootz si compone di alcuni brani tratti dal loro primo album e da brani di altri artisti blues/rock rivistati dalla stessa band. I tre fratelli sono cresciuti musicalmente ascoltando Sam Cooke, Otis Redding, Ray Charles, Marvin Gaye e Muddy Waters oltre ai giganti del blues bianco come Steve Ray Vaughan, Clapton, i Traffic e soprattutto Free e Bad Company.

COMFORT FESTIVAL®

Milano – Villa Casati Stampa, Cinisello Balsamo / ingresso da via Fratelli Cervi

Venerdì 4 Luglio 2025

WARREN HAYNES BAND

and more

Inizio concerti h. 19:00

Posto unico in piedi: € 45,00 + prev. / € 55,00 in cassa la sera del concerto.

Sabato 5 Luglio 2025

BEN HARPER & THE INNOCENT CRIMINALS

Special guest: FINK

and more

Inizio concerti h. 19:00

Posto unico in piedi: € 60,00 + prev. / € 75,00 in cassa la sera del concerto.

Mercoledì 9 Luglio 2025

WOLFMOTHER + DIRTY HONEY

Special guest: LIFE IN THE WOODS

and more

Inizio concerti h. 19:00

Posto unico in piedi: € 35,00 + prev. / € 45,00 in cassa la sera del concerto.

Venerdì 11 Luglio 2025

BLACKBERRY SMOKE

Special guests: TREVES BLUES BAND + THE SONIC ROOTZ

and more

Inizio concerti h. 19:00

Posto unico in piedi: € 40,00 + prev. / € 50,00 in cassa la sera del concerto.

Domenica 13 Luglio 2025

SATCHVAI BAND

Surfing With The Hydra 2025 Tour

Featuring JOE SATRIANI and STEVE VAI

Special guest: BLUES FOR PINO

and more

Inizio concerti h. 19:00

Posto unico in piedi: € 65,00 + prev. / € 80,00 in cassa la sera del concerto.

I biglietti di Comfort Festival® sono disponibili in esclusiva sul circuito ufficiale Ticketone.