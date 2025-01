COHEED AND CAMBRIA – il video del nuovo singolo “Someone Who Can”

I COHEED AND CAMBRIA hanno recentemente annunciato annunciano il nuovo album “The Father of Make Believe”, in uscita il 14 marzo 2025 su Virgin Music Group. Il nuovo full-length è il decimo album nella discografia della band newyorkese e prosegue la narrazione dell’universo di The Amory Wars / Vaxis, dopo l’album del 2022 “Vaxis Act II: A Window of the Waking Mind”, che ha ottenuto il successo di critica e il primo singolo della carriera nella Top 10 delle radio con il singolo “Shoulders”.

I Coheed and Cambria presentano oggi il nuovo singolo “Someone Who Can”, assieme al toccante video diretto da Mason Mercer, in cui si dà uno sguardo ai primi tempi della band nella propria città natale, Nyack, New York:

“Someone Who Can” segue i singoli “Blind Side Sonny” e “Searching For Tomorrow”, già condivisi in precedenza dal nuovo album “The Father of Make Believe”.

“Someone Who Can” è probabilmente la canzone più accessibile della band nei suoi 24 anni di carriera. Alla domanda sul significato della canzone, il cantante Claudio Sanchez ha così commentato:

“Quando si cresce, si cerca sempre di capire il mondo che cambia intorno a noi. Con il tempo, è confortante arrivare alla conclusione che non riuscirai mai a capire veramente le cose”.

“The Father of Make Believe” è inoltre disponibile per il preorder a questo link: https://CoheedandCambria.lnk.to/tfomb

“The Father of Make Believe” includerà anche il recente singolo “Blind Side Sonny”, probabilmente il brano più aggressivo di sempre dei Coheed and Cambria, accompagnato da un video diretto da Max Moore che ha svelato un nuovo cattivo nel regno di The Amory Wars:

COHEED AND CAMBRIA – “The Father of Make Believe”:https://CoheedandCambria.lnk.to/tfomb

1. Yesterday’s Lost

2. Goodbye, Sunshine

3. Searching for Tomorrow

4. The Father of Make Believe

5. Meri of Mercy

6. Blind Side Sonny

7. Play the Poet

8. One Last Miracle

9. Corner My Confidence

10. Someone Who Can

11. The Continuum I: Welcome To Forever, Mr Nobody

12. The Continuum II: The Flood

13. The Continuum III: Tethered Together

14. The Continuum IV: So It Goes

Un modo per approcciarsi a “The Father of Make Believe” è che i Coheed and Cambria affermano il desiderio di andare avanti onorando una storia straordinaria. Un altro: una serie di domande, emozioni e pensieri in guerra tra loro, “a war within myself”, come dice Sanchez. L’aspetto che apre un nuovo terreno è il modo in cui Sanchez abbraccia il ruolo di protagonista. Spesso il chitarrista ha usato canzoni epiche per mascherare le storie che voleva raccontare: le riflessioni su un padre tossicodipendente, i ricordi dell’amato nonno, le paure di crescere un figlio in un mondo crudele, l’ansia di perdere l’amore della sua vita. Questa volta scrive più direttamente della sua vita e, soprattutto, della sua carriera. Sanchez è il padre della narrazione che osserva il mondo che ha creato.

L’anno prossimo, i Coheed and Cambria si uniranno a Tool, Primus, Mastodon, Eagles of Death Metal e altri per il festival Tool in the Sand nella Repubblica Dominicana a marzo, prima di partecipare a 2000 Trees con Kneecap, Taking Back Sunday, Alexisonfire e altri eventi nel Regno Unito a luglio.

Negli ultimi 20 anni, i Coheed and Cambria hanno continuamente rotto gli schemi di gruppo rock, forgiando il proprio percorso e costruendo un universo intorno alla loro musica diverso da qualsiasi altro. Sia che si tratti del loro approccio al songwriting, che spazia tra i generi e ha permesso loro di creare un ponte tra mondi, sia che si tratti dell’arco narrativo sfaccettato dei loro album e della serie di fumetti che segna la più lunga storia concettuale della musica, i Coheed and Cambria hanno costantemente forgiato nuovi standard, senza mai conformarsi. Composta da Claudio Sanchez (voce/chitarra), Travis Stever (chitarra), Josh Eppard (batteria) e Zach Cooper (basso), la band ha conquistato gli ascoltatori e la stampa di tutto il mondo con le sue composizioni visionarie e la sua maestria concettuale.