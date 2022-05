INFEST 2022: i Monuments si aggiungono alla line up!

A poco più di un mese dall’arrivo della nuova edizione dell’Infest, Hellfire Booking Agency ed Erocks Production è felice di annunciare i Monuments!

Dalla dissoluzione dei pionieri djent Fellsilent non è nato un solo gruppo rivoluzionario ma due: i Monuments si ergono con potenza nel panorama progressive metal, metalcore e groove con una serie di rilasci alle spalle in grado di squarciare il suolo in mille pezzi. Melodie estremamente complesse ai limiti del genere, riff sporcati da eredità djent e ritornelli spacca-mascella, i Monuments sono una rivelazione continua, spalleggiata da Century Media fin dal primo album e da nientemeno che Mick Gordon, conosciuto ai più per il suo lavoro in colonne sonore per Doom e Wolfenstein, per l’ultima fatica, il massacrante «Pyrithe». Assetati di distruzione e con una voglia macerante di stravolgere ogni ascoltatore, i Monuments sono un’orda d’attacco cui è impossibile resistere.

I Monuments torneranno in Italia per la prima volta da ben prima dalla pandemia per unirsi al primo giorno dell’Infest, completando una line up ben più che a prova di bomba. Non potete perderveli.

21 GIUGNO 2022 | INFEST | DAY 1 | MAGNOLIA ESTATE, MILANO

Via Circonvallazione Idroscalo, 41, 20090 Segrate (MI)

Evento FB: https://www.facebook.com/events/5037557392942474

Biglietti: https://dice.fm/event/616d7ac320ebd40001296c29

Line up: Eyes Set To Kill, Loathe, Monuments, Silverstein, Beartooth, While She Sleeps e The Ghost Inside



22 GIUGNO 2022 | INFEST | DAY 2 | MAGNOLIA ESTATE, MILANO

Via Circonvallazione Idroscalo, 41, 20090 Segrate (MI)

Evento FB: https://www.facebook.com/events/438583310947944

Biglietti: https://dice.fm/event/616d7aea20ebd40001296c36

Line up: Wargasm, Being As An Ocean, Creeper, TBA, Grandson, Don Broco e A Day To Remember

Abbonamenti da due giorni: https://link.dice.fm/infest2022



