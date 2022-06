PARTY LIKE A DEEJAY – ancora novità per la due giorni di Radio Deejay al Parco Sempione di Milano

Sabato 25 e domenica 26 giugno 2022

Parco Sempione di Milano

Mentre il concerto del sabato sera in Arena Civica è sold out, i live gratuiti al Teatro Burri con le ultime conferme di ANNA, LUIGI STRANGIS, CARA & CHADIA RODRIGUEZ, MYSS KETA, THE KOLORS e TREDICI PIETRO diventano 21 in 2 giorni.

Aperte sul sito partylikeadeejay.it le iscrizioni per le attività gratuite con prenotazione: i corsi di Yoga, Pilates e Animal Flow in area Wellness, il Padel, i Green Lab a cura di Demetra e i Ricordi Stampati di Settimio Benedusi.

Nel ricchissimo programma della DUE GIORNI di MUSICA, SPORT e INTRATTENIMENTO anche l’area Family&Kids organizzata da Cartoon Network e i tornei di Basket con atleti e ambassador di Under Armour.

“Una festa lunga due giorni per vivere tutto il Parco Sempione e le strutture che ne fanno parte, insieme a tutti i protagonisti della radio. Un happening straordinario e aperto a tutti, nel rispetto del luogo che ci accoglie nel cuore di Milano”.

Così Linus ha presentato PARTY LIKE A DEEJAY, PARK EDITION, la Festa con la quale Radio Deejay torna finalmente agli eventi live.

Milano, 8 giugno 2022 – A tre settimane dall’ evento, si aggiungono ulteriori contenuti, iniziative, artisti e novità al programma già ricchissimo di PARTY LIKE A DEEJAY, la festa totale con la quale Radio Deejay torna a incontrare dal vivo i suoi ascoltatori il 25 e 26 giugno al Parco Sempione di Milano. A pochi passi dall’iconica sede di Via Massena, un palinsesto di musica, intrattenimento e sport con tutti gli artisti di Radio Deejay, amici sportivi, partner artistici, tantissimi cantanti, musicisti e dj e soprattutto il desiderio inarrestabile di tornare a vivere insieme dal vivo emozioni mai sopite.

MUSICA!

Sabato 25 giugno, dalle 21:00, l’Arena Civica accoglie lo storico show di Radio Deejay, il suo inno alla musica e agli artisti che gli ascoltatori scelgono ogni giorno sulle frequenze della radio, insieme alle voci dei nostri amati speaker. Tre ore di energia pura cantando a squarciagola, davanti a un palco che sarà come un abbraccio.

Due giorni di musica, con accesso gratuito, anche sul palco del

TEATRO BURRI

con

AKA 7EVEN, ANNA, CARA & CHADIA RODRIGUEZ, DEDDY, DITONELLAPIAGA, LUIGI STRANGIS, MATTEO ROMANO,

MARGHERITA VICARIO, MAURIZIO CARUCCI, MECNA&COCO, MICHELE BRAVI, MR RAIN, MYSS KETA, NAPOLEONE, RHOVE,

TANANAI, TANCREDI, THE KOLORS, TREDICI PIETRO

Il Teatro “Continuo” dell’artista Alberto Burri, al centro del cannocchiale prospettico che collega il Castello all’Arco della Pace, è il luogo perfetto per due giorni di musica senza interruzioni con un palinsesto serrato che vedrà salire sul palco tantissimi speaker e dj della radio, che ospiteranno nel loro spazio i live di 21 artisti diversi e diventeranno la colonna sonora della festa.

Il “mood” è chiaro: nei pomeriggi di sabato e di domenica si alterneranno momenti musicali dedicati al mondo di alcuni personaggi e programmi di Radio Deejay: Say Waaad?!?! presenterà gli artisti più viral del momento, come Tananai, Rhove, Mecna & Coco, Mr Rain, Cara & Chadia Rodriguez, Myss Keta, Aka 7even, Anna e Tredici Pietro.

Nikki e Federico Russo si esibiranno sul palco del Burri insieme ad alcuni artisti affini come Margherita Vicario, Ditonellapiaga, Maurizio Carucci, Napoleone e altri ancora da svelare. Rudy Zerbi, insieme alla sua partner radiofonica Laura Antonini, porterà il mondo pop di successo di Michele Bravi, Tancredi, The Kolors, Deddy e del recente vincitore di Amici Luigi Strangis.

Fra le esibizioni, non mancheranno i dj set, le performance e l’intrattenimento dei personaggi più amati di Radio Deejay. Il programma orario delle esibizioni verrà comunicato nei giorni immediatamente precedenti all’inizio di Party Like A Deejay.

Domenica 26 dalle 19 alle 21 il djset al tramonto di COSMO e MACE

Dalle 19:00 alle 21:00 una chiusura speciale di questa due giorni di musica libera, un djset al tramonto con COSMO e MACE, i fuoriclasse assoluti del concept della festa.

SPORT!

PADEL (gratuito con prenotazione): saranno varie le sorprese a seconda degli orari e della tipologia di partita: scaricando l’app Playtomic, ci si potrà prenotare per giocare nei due campi allestiti ai piedi dell’Arco della Pace e nominati rispettivamente “One Nation” e “One Station”, oppure trovarsi in campo con qualcuno dei talent della Radio, iscrivendosi al “Mistery Player”. Sarà possibile anche cimentarsi per la prima volta con questo sport, guidati dai maestri della Spector Padel House, oppure assistere all’esibizione dei giocatori professionisti dell’Accademia diretta da Gustavo Spector, allenatore della nazionale italiana di Padel.

WELLNESS (gratuito con prenotazione): sponsorizzata da NeN Energia, fornitore di gas e luce 100% green: si potrà scegliere fra vari workshop e insegnanti per diversi livelli e tipologie di Yoga, di Pilates e di Animal Flow, un nuovo tipo di allenamento che usa solo il peso del corpo combinando forza, elasticità, resistenza e mobilità. I corsi si svolgono nel verde del Parco in un prato tra la Triennale e Piazza del Cannone in più sessioni nel corso dei due giorni, dalle 10 alle 20 del sabato e dalle 9 alle 19 della domenica. Le lezioni avranno una durata di 45 minuti per un numero massimo di 50 persone.

DEEJAY AFTER RUN (con ISCRIZIONE OBBLIGATORIA): 5 o 10 km all’interno del Parco, per iniziare la domenica in pieno stile Deejay. Si partirà alle 9:00 da Piazza del Cannone. Per assicurarsi il pettorale di gara e la T-shirt ufficiale le iscrizioni sono aperte a questo link https://join.endu.net/entry?edition=74590 fino al 22 giugno, al costo di 15,00 euro.

BASKET (gratuito, NO prenotazione): il sabato si potrà assistere a un Torneo Performance 3-contro-3 di altissimo livello in cui si sfideranno 16 squadre maschili e 8 femminili come a un’emozionante gara di tiri da 3, mentre domenica si alterneranno in campo dj della radio, atleti e ambassador di Under Armour che interagiranno con il pubblico. Il tutto con la colonna sonora d’eccellenza del vicino Teatro Burri. Dalle 10 alle 20 di sabato e domenica incursioni a sorpresa di Gianluca Gazzoli e del Trio Medusa.

ACTION SPORT (gratuito, NO prenotazione): in collaborazione con lo staff di XMasters, il pubblico potrà cimentarsi con la Pumptrack, circuito di salite e discese da percorrere con BMX, skateboard e roller; con il Balance Boarding, una tavola e un rullo per mettere alla prova l’equilibrio; con la Slackline, una passeggiata sospesa su una fettuccia elastica legata a due supporti. Inoltre, ogni giorno alle 11 e alle 16 sarà possibile assistere alle esibizioni acrobatiche e spettacolari di vari atleti professionisti.

Per le attività su prenotazione, tutte le informazioni e gli orari sono disponibili sul sito ufficiale www.partylikeadeejay.it

INTRATTENIMENTO!

SPEAKERS’ CORNER (SOLD OUT!): sabato 25 giugno nello splendido Cortile della Rocchetta del Castello Sforzesco, dalle 11:00 alle 18:00 cinque momenti e quattro chiacchiere con alcuni conduttori della radio: Linus e Nicola, Alessandro Cattelan, il Trio Medusa con Giorgio, Gabriele e Furio, la squadra di Pinocchio con La Pina, La Vale e Diego Passoni e infine Fabio Volo.

GREEN LAB (gratuito con prenotazione): sabato e domenica nel prato adiacente all’area bambini del Parco, dalle 10:00 alle 18:00, tre laboratori a tema green organizzati da Demetra, che quotidianamente dedica il proprio operato alla cura e alla cultura dell’ambiente. “Giochi di Riciclo – Green Gamers”, “Eco-Inquilini” e “I Profumi della Nonna”. I laboratori hanno una durata di 45 minuti e una capienza di 15 bambini a laboratorio, a partire dai 5 anni in su. Nell’area dei Green Lab sarà presente anche WILD – Message in a Bottle con i suoi artisti per intrattenere grandi e piccini, con performance di live painting e per disegnare tutti insieme sulla grande tavolozza di Party Like a Deejay.

RICORDI STAMPATI (gratuito con prenotazione): sabato e domenica il grande fotografo Settimio Benedusi, nella magica atmosfera di un colorato Chapiteau, scatterà ritratti in bianco e nero agli ascoltatori che si prenoteranno, rendendo indimenticabile la loro partecipazione a Party Like a Deejay.

FAMILY&KIDS (gratuito, NO prenotazione): Cartoon Network porta la festa nell’areaattraverso un intrattenimento completamente gratuito, senza bisogno di prenotazioni e all’insegna del divertimento e dell’ecologia. Sul palco l’animazione coinvolgerà i bambini – ma anche gli adulti – in lezioni di hip hop, sessioni di karaoke, meet&greet con i costume characters dei personaggi più amati del canale – come i protagonisti de “Lo Straordinario Mondo di Gumball” e “Siamo Solo Orsi” – e tante altre attività. Non mancheranno le postazioni per cimentarsi nella TOON CUP, il gioco dedicato al calcio targato CN e soprattutto una grande caccia al tesoro che si svolgerà proprio dentro Parco Sempione e a conclusione della quale i partecipanti riceveranno un premio da portare a casa e una piantina da inserire nella maxi-installazione green che verrà allestita accanto al palco CN e che, con il contributo dei bambini, vedrà svelare – alla fine dell’evento – una spettacolare immagine a tema Cartoon Network.

DEEJAY OFFICIAL STORE

In tre punti all’interno del Parco Sempione saranno presenti gli stand del nostro Deejay Official Store in cui sarà possibile acquistare i gadget ufficiali della festa e dei 40 anni della radio. Tutte da scoprire le collezioni Party Like a Deejay e Deejay 40, già disponibili on line all’indirizzo https://store.deejay.it/.

Per le attività su prenotazione, tutte le informazioni sono disponibili sul sito ufficiale www.partylikeadeejay.it

PARTY LIKE A DEEJAY è una festa lunga due giorni durante la quale Radio Deejay esce dalla storica sede di via Massena, raggiunge il vicino Parco Sempione e lo anima in ogni sua parte, dall’Arco della Pace al Castello Sforzesco, dal Teatro Burri fino all’Arena Civica, un flusso continuo di iniziative, concerti, attività sportive, laboratori, parole, fotografie, incontri con amici e artisti. Un evento esteso che dopo tre anni riporta RADIO DEEJAY ad abbracciare i suoi ascoltatori e la città di Milano.

Il Parco Sempione è il cuore di Milano, è aperto a tutti anche durante la Festa, è un luogo familiare, dall’animo verde, è accogliente e in tutto questo rispecchia lo spirito di Radio Deejay.

La Radio ricambia, offrendo per due giorni tante proposte alla portata di tutti, dal wellness alle attività sportive vere e proprie, un grande spettacolo di musica live all’Arena Civica con 13 grandissimi artisti sul palco accolti dagli speaker della radio, tanta musica live anche sul Palco del Teatro Burri con 23 musicisti che si esibiscono live, introdotti dai conduttori e intervallati da dj set straordinari, 5 appuntamenti speciali con i maestri del palinsesto di Deejay negli Speakers’ Corner, una After Run nel Parco in puro stile Deejay, diversi laboratori a tema green per gli ascoltatori di domani, uno Chapiteau d’artista per stampare le proprie foto ricordo di una festa indimenticabile e un magnifico dj set al tramonto di nuovo sul palco del Teatro Burri a chiusura di due giorni destinati a restare nel cuore.

Sponsor dell’evento: NeN Energia, Corepla, Artcrafts Crocs, Reale Mutua, Under Armour, Jean Paul Gaultier, Ray-Ban Stories, Sun 68, Martini, Gattinoni, Ethos, New Balance, Monge, Fidenza Village, Zig Zag, Calzanetto.

Partner: Cartoon Network, Demetra, XMasters, Playtomic, Spector Padel House, Settimio Benedusi, Wild – Message in a Bottle.

Partner tecnici:

Nilox per monopattini e bici ad uso dello staff di addetti ai lavori.

Leica per un progetto di fotografia che si occuperà di immortalare i vari momenti della festa

Zumbia Edizioni Musicali a supporto dei tre punti del Deejay Official Store nel Parco Sempione.

Plastic Free con un progetto volto a ridurre il consumo della plastica durante la festa

L’ideazione, la progettazione e la produzione esecutiva di Party Like a Deejay 2022 è affidata a Eric Galiani per CONCREATE – BUILDING IDEAS, un brand di Videomobile Srl

Radio DEEJAY trasmette in FM, DAB, TV e in digitale, tramite il sito deejay.it, l’App ufficiale e i canali social.

www.partylikeadeejay.it