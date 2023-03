Christian Kuria, il talentuoso artista americano per la prima volta in Italia

Christian Kuria ha pubblicato il suo second album “Suspension of Disbelief”, a novembre 2022 e, il 10 marzo, sarà al Biko di Milano con Radar Concerti per la sua prima data italiana in assoluto. Compositore, cantautore e producer, Christian Kuria ha annunciato il suo tour mondiale e i biglietti sono già in vendita su Dice.

“Suspension of Disbelief”, uscito dopo l’album di debutto “Borderline”, contiene sei tracce e i singoli che hanno contribuito a far conoscere la musica di Christian al mondo: “Toroka” e “23rd Street”, infatti, si sono guadagnate vari riconoscimenti da Amazon Music, MTV, Apple Music, Grownish e OkayAfrica.

Per curiosità: il tuo poster per lo show di Milano mi ha ricordato la grafica dei poster dei Black Flag. È un caso, sono io che immagino cose o ti piacciono davvero i Black Flag?

L’elemento rock c’è decisamente in tutti gli elementi visivi di questo periodo, per me. Si può sentire nella musica, e volevamo davvero che si riflettesse anche da un punto di vista grafico. Non c’è stata un’influenza singola, solo un sacco di brainstorming e creazione coi miei partner.

Questo è il tuo primo show in Italia: cosa ti aspetti dal nostro paese, e ti hanno avvertito di quanto rumorosi ed entusiasti sappiamo essere? Perché sappiamo esserlo parecchio.

Non vedo l’ora di scoprire la vostra cultura. L’Italia è nella mia bucket list delle destinazioni, quindi esserci per via della mia musica è una cosa speciale. Ogni show è differente, e non vedo l’ora di scoprire come sarà l’Italia da questo punto di vista.

Visto che questa è la prima volta che vieni in Italia: come va la tua musica dalle nostre parti? Hai già qualche informazione o stai espandendo il tuo pubblico, lasciando che il pubblico di scopra sempre di più?

Il fatto che ciò che mi ha portato qui sia l’interesse del pubblico per la mia arte è incredibile. Continuerò semplicemente a fare la miglior musica possibile, e spero che i fan continueranno questo viaggio con me.

Ho sentito spesso le persone usare l’espressione “Suspension of belief”, ma “Suspension of disbelief” mi è nuova. Ha un che di speranzoso. Cosa ne pensi?

“Suspension of Disbelief” è un’espressione usata per descrivere il processo mentale che permette alle persone di godersi qualcosa che non è reale, come uno spettacolo teatrale o un film. “Speranzoso” è un ottimo modo per descriverlo: essere pieni di speranza, al punto della dissonanza cognitiva. Questo è stato un tema ricorrente del progetto.

Il tuo album contiene i singoli che hai già pubblicato, e alcune nuove canzoni: sono sempre più gli artisti che pubblicano singolo dopo singolo e che raramente lavorano su un album complete e la cosa, onestamente, è un po’ triste. Che ne pensi?

Il mondo e la musica si muovono con un passo diverso. I singoli spesso hanno un impatto più forte degli album. Questo processo mi ha permesso di regolare finemente il sound del progetto completo, e allo stesso tempo di fornire musica ai miei fan piuttosto regolarmente. Da fan della musica ho un’inclinazione verso i full lenght, ma questa strategia di uscita è sembrata giusta.