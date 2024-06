The National – Le foto del concerto di Milano

Due dischi in due anni, un’ottima media per i The National. Nell’Aprile 2023 è stato pubblicato l’album “The First Two Pages of Frankenstein” e a settembre dello stesso anno è stato rilasciato a sorpresa un secondo studio album dal nome “Laugh TrackTrack”, entrambi i lavori hanno reso la critica entusiasta, e non poteva essere altrimenti per una band che in vent’anni di carriera ha venduto due milioni di dischi soltanto negli Stati Uniti.

Dopo due anni di assenza tornano quindi sulle scene con due date Italiane del loro tour mondiale, la prima il 2 giugno al Carroponte di Sesto San Giovanni e la seconda, il giorno dopo 3 giugno, all’Auditorium Parco della Musica di Roma.

Nonostante la pioggia scesa copiosa fin dal pomeriggio, e la paura di vedersi annullare la data dopo tutta questa attesa, alla fine tutto è andato per il meglio e si è visto un Carroponte pieno di pubblico che ha sfidato il brutto tempo, e che è stato ripagato da un grandissimo concerto.

Matt Berninger molto in forma, mai fermo sia sul palco sia quando è sceso in mezzo al pubblico, come a ringraziarli dell’attesa di averli aspettati per questo lungo tempo.

Clicca qui per vedere le foto del concerto dei The National al Carroponte di Sesto San Giovanni, oppure sfoglia la gallery qui sotto:

Foto di Mairo Cinquetti