IL MURO DEL CANTO annuncia le prime date di presentazione del nuovo disco “La Mejo Medicina”

Si intitola La Mejo Medicina il nuovo album de Il Muro del Canto, in uscita il 30 ottobre 2024 per Goodfellas. Ad annunciarlo, la band stessa che ha pubblicato anche le prime date del tour. La presentazione ufficiale di La Mejo Medicina si terrà il 7 novembre al Monk di Roma, dove Il Muro del Canto salirà per la prima volta sul palco insieme ai due nuovi componenti, Edoardo Petretti alla tastiera e alla fisarmonica e Gino Binchi alla batteria, a cui seguiranno i concerti di Pescara, Torino, Milano, Bologna e Siena, dove porterà i nuovi brani e altre canzoni immancabili del repertorio.

Il Muro del Canto incarna l’energia e la passione del folk rock, con la sua proposta ruvida e coinvolgente che unisce strumenti acustici ed elettrici per evocare atmosfere di enorme suggestione: rappresenta l’essenza autentica e popolare della capitale, da cui trae ispirazione per le storie e i personaggi raccontati nelle sue canzoni.

Acclamata nella scena indipendente, nel corso degli anni la band ha collaborato con figure di spicco del cinema italiano, come Marco Giallini, protagonista nel videoclip di La vita è una, e Vinicio Marchioni, che ha recitato nel video di Reggime er gioco, entrambi estratti dal quarto disco, L’Amore mio non more. Nel 2017, il brano 7 Vizi Capitali, realizzato in collaborazione con Piotta, ha conquistato il pubblico internazionale come sigla della serie TV Netflix Suburra, trasmessa in 190 Paesi.

Il quinto capitolo discografico, Maestrale, pubblicato nel 2022, è stato portato dal vivo nei principali club e festival italiani in un tour che ha visto Il Muro del Canto esibirsi in apertura a Ben Harper & The Innocent Criminals e a Xavier Rudd al Pistoia Blues 2023. L’album è stato presentato con interviste e minilive in trasmissioni come Rai Radio2 Social Club, in onda su Radio2 e in tv su Rai2, Rai Radio1 Music Club, Metropolis de La Repubblica, e con interviste a Rai Radio2 Le Lunatiche, Rai Radio 1 Un giorno da Radio 1, Rai Radio Live Setlist, GR Rai e in numerose altre emittenti nazionali, regionali e locali. Accolto positivamente anche dalla stampa specializzata, è diventato oggetto di interviste, recensioni e approfondimenti su testate come Blow Up, Rumore, Buscadero, Raropiù, Il Messaggero ed. Nazionale, Il Corriere della Sera Roma, La Repubblica Roma, Rockit, The Wom, SkyTG24, Sentireascoltare, InsideMusic, Mescalina, Offtopic, Tuttorock, Exitwell, Ondarock, e molte altre.

Il Muro del Canto sono:

Daniele Coccia Paifelman- voce e testi

Ludovico Lamarra – basso elettrico

Eric Caldironi – chitarra acustica

Franco Pietropaoli – chitarra elettrica e cori

Edoardo Petretti – fisarmonica, pianoforte e tastiere

Gino Binchi – batteria

Il Muro del Canto

La Mejo Medicina tour

Giovedì 7 Novembre 2024

Roma, MONK – via Giuseppe Mirri, 35

Biglietti disponibili su Xceed.

Posto unico in piedi: € 15,00 + prev.

Sabato 9 Novembre 2024

Pescara, Scumm – via delle Caserme, 38

Biglietti disponibili su i-Ticket.

Posto unico in piedi: € 15,00 + prev.

Ingresso consentito ai possessori di tessera ARCI.

Martedì 26 Novembre 2024

Torino, Off Topic – via Giorgio Pallavicino, 35

Biglietti disponibili su Dice.

Posto unico in piedi: € 13,00 + prev. / € 15,00 in cassa la sera del concerto.

Mercoledì 27 Novembre 2024

Milano, Arci Bellezza – via Giovanni Bellezza, 16/A

Biglietti disponibili su Dice.

Posto unico in piedi: € 13,00 + prev. / € 15,00 in cassa la sera del concerto.

Ingresso consentito ai possessori di tessera ARCI.

Giovedì 28 Novembre 2024

Bologna, Freakout Club – via Emilio Zago, 7c

Info biglietti a breve.

Ingresso consentito ai possessori di tessera AICS.

Sabato 30 Novembre 2024

Siena, La Corte dei Miracoli – via Roma, 56

Biglietti in cassa la sera del concerto.

Ingresso con tessera associativa.