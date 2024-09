ALEC BENJAMIN – a Milano l’unica data italiana del 12 Notes Tour

Alec Benjamin annuncia un unico appuntamento italiano martedì 25 marzo 2025 al Fabrique di Milano. Cantante americano multi-platino che si è affermato come “narratore pop per la prossima generazione” (TIME). Dopo aver fatto molta strada dai tempi in cui promuoveva con passione la sua musica originale nei parcheggi dei concerti, la miscela di lirismo poetico e melodie dance-pop che contraddistingue Alec è arrivata a coltivare una massiccia fanbase di culto in tutto il mondo.

Il 2024 ha segnato una nuova era musicale con i singoli di successo “King Size Bed”, “Pick Me”, “I Sent My Therapist To Therapy” e “Different Kind Of Beautiful”, offrendo un assaggio del suo terzo album in studio 12 Notes, uscito il 10 maggio 2024.

Dal suo debutto professionale nel 2018, Benjamin ha raggiunto traguardi notevoli con brani di successo come “Let Me Down Slowly” (3x-Platinum; Billboard 200), “If We Have Each Other” (Platinum), “Water Fountain” (Platinum) e “Jesus In LA” (Gold). La sua mente creativa e la sua narrazione naturale hanno prodotto costantemente narrazioni pop piene di anima con il suo mixtape di debutto Narrated By You (2018) e i successivi album in studio These Two Windows (2020) e (Un)Commentary (2022).

Dopo l’uscita del suo ultimo album, Benjamin è stato lanciato in un tour da headliner di successo attraverso gli Stati Uniti, l’Asia, l’Australia e l’Europa – comprese le esibizioni di debutto al Coachella Valley Arts and Music Festival e al Lollapalooza Music Festival. Benjamin vanta un’ampia esperienza con più di 9 miliardi di stream globali, più di 12,5 milioni di follower sui social media attraverso le sue piattaforme, più di 123 milioni di playlist e più di 1,6 miliardi di visualizzazioni su YouTube sul suo canale. Ha inoltre conquistato il pubblico nazionale con esibizioni dal vivo a “The Tonight Show Starring Jimmy Fallon”, “The Late Late Show with James Corden”, “The Ellen DeGeneres Show” e “Jimmy Kimmel Live!”.

