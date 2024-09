FRANZ FERDINAND – una data in Italia a febbraio 2025

I Franz Ferdinand arrivano in Italia con un unico appuntamento in Italia, giovedì 20 febbraio 2025 al Fabrique di Milano. La data italiana fa parte di una serie di concerti europei e nel Regno Unito all’inizio del 2025 ma prima partiranno per il Sud America per un tour nelle arene e una serie di date messicane insieme ai The Killers.

La band inoltre oggi ha annunciato i dettagli del nuovo album in studio, The Human Fear, che sarà pubblicato venerdì 10 gennaio 2025.



Prodotto con Mark Ralph, che ha già lavorato con loro per l’album Right Thoughts, Right Words, Right Action del 2013, l’album mostra i Franz al loro massimo livello di immediatezza, ottimismo e gioia di vivere, senza alcuno scrupolo nel classico stile dei Franz.

Registrate negli studi AYR in Scozia, le 11 canzoni di The Human Fear alludono ad alcune paure umane profonde e al modo in cui il superamento e l’accettazione di queste paure guidano e definiscono le nostre vite.



Sin dai loro esordi, quando organizzavano feste illegali in edifici di Glasgow inagibili, i Franz Ferdinand sono stati definiti da una visione fresca, non sbiadita e rivolta al futuro, una prospettiva trasgressiva da scuola d’arte, ma con l’amore per le grandi canzoni e The Human Fear continua senza dubbio in questa tradizione; distinto ma nuovo, musicalmente e creativamente è un disco desideroso di spingersi in avanti.

L’idea era quella di avere un canzoniere pronto prima di iniziare le registrazioni e, una volta in studio, il tutto è stato eseguito rapidamente: gran parte delle canzoni sono state registrate dal vivo con la band in sala e molte delle voci dell’album sono quelle originali.

Il primo album in studio che vede la partecipazione dei membri Audrey Tait e Dino Bardot, vede anche Julian Corrie farsi avanti per collaborare con Alex Kapranos e Bob Hardy alla scrittura delle canzoni e ai compiti creativi.

Una band per la quale l’estetica e lo stile sono importanti quasi quanto il suono, come sempre l’importanza di questo aspetto si riflette nell’immagine di copertina, che è stata ispirata dall’autoritratto dell’artista ungherese Dóra Maurer 7 Twists – l’opera di Maurer è piaciuta perché fa esattamente ciò che vogliono dalla loro musica: un’immediatezza sorprendente che è impossibile da ignorare, ma con una profondità e una vulnerabilità che sopporta molti ritorni e soddisfacenti ripetizioni.



FRANZ FERDINAND

I Franz Ferdinand firmano per Domino nel maggio 2003 e pubblicano il loro primo singolo, Darts Of Pleasure, poco dopo. Il secondo singolo, Take Me Out, è esploso sulla scena internazionale, ponendo la band saldamente sulla mappa globale ed è stato un precursore del loro omonimo album di debutto, che ha venduto oltre 5 milioni di copie in tutto il mondo.

Artisticamente sempre all’avanguardia, gli album successivi, You Could Have It So Much Better (2005), Tonight: Franz Ferdinand (2009), Right Thoughts, Right Words, Right Action (2013) e Always Ascending (2018) hanno offerto una nuova interpretazione del modello Franz e li hanno visti collaborare con alcuni dei produttori più all’avanguardia in circolazione, tra cui Dan Carey, Joe Goddard e Alexis Taylor degli Hot Chip, Todd Terje e Philippe Zdar.

La loro musica continua a risuonare in tutto il mondo e nel corso di quasi due decenni sono diventati, commercialmente e criticamente, una delle più grandi band britanniche del mondo, vendendo oltre 10 milioni di album, 2,5 miliardi di streaming fino ad oggi, 14 album di platino, vincendo premi Brit, Ivor Novello e Mercury Prize, nomination ai Grammy e vendendo 6 milioni di biglietti per i loro incendiari spettacoli dal vivo in tutto il mondo, che hanno incluso slot da headliner in festival come Reading & Leeds, Rock En Seine, Primavera e All Points East. La compilation di greatest hits Hits To The Head, pubblicata nel 2022, è stata un potente promemoria di quanto molte delle loro canzoni siano state universali e amate e la serie di spettacoli nel Regno Unito ha visto il tutto esaurito all’Alexandra Palace di Londra.



Discografia: Franz Ferdinand (2004), You Could Have It So Much Better (2005), Tonight: Franz Ferdinand (2009), Right Thoughts, Right Words, Right Action (2013), Always Ascending (2018), Hits To The Head (2022).

I Franz Ferdinand sono: Alex Kapranos (voce/chitarra), Audrey Tait (batteria), Bob Hardy (basso), Dino Bardot (chitarra, cori) e Julian Corrie (tastiere, chitarra, cori).

I biglietti saranno disponibili in anteprima per gli utenti My Live Nation dalle ore 11.00 di giovedì 19 settembre. Per accedere alla presale basterà registrarsi gratuitamente su www.livenation.it. La vendita generale dei biglietti sarà aperta a partire dalle ore 11.00 di venerdì 20 settembre.