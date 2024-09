SOCCER MOMMY – una data in Italia a maggio 2025

Soccer Mommy, il progetto nato nella cameretta della teenager Sophie Allison che poi è approdato sui palchi di tutto il mondo in apertura a Slowdive, Liz Phair, Phoebe Bridgers e molti altri, arriva finalmente in Italia per presentare il quarto album Evergreen in uscita il 25 ottobre. L’unica occasione per vederla nel nostro paese è fissata per venerdì 2 maggio 2025 al Legend Club di Milano; i biglietti saranno disponibili per i follower dell’artista su Spotify dalle 10 di domani, mercoledì 11 settembre, mentre le vendite generali apriranno sui circuiti Ticketone e Ticketmaster dalle 10 di venerdì 13 settembre.

Sophie Allison ha sempre scritto testi onesti sulla sua vita, rendendo Soccer Mommy una delle artiste indie rock più interessanti e amate dell’ultimo decennio. I brani le sono serviti come mezzo per mettere ordine nei pensieri e negli incontri che hanno accompagnato la sua crescita. Nel suo quarto album Evergreen Sophie torna a scrivere della sua vita, che però ha subito un grosso cambiamento: dopo la pubblicazione del precedente lavoro Sometimes, Forever nel 2022, la cantautrice ha vissuto una perdita personale che l’ha segnata in modo profondo. Da questa esperienza sono emerse nuove canzoni, riflessioni coraggiose e a volte anche divertenti su ciò che stava vivendo, che ancora una volta hanno rappresentato la sua maniera di chiarirsi le idee. Evergreen è il risultato di tutto questo: un viaggio di 11 tracce attraverso i sentimenti, come se Sophie ti stesse guidando tra le strade della sua città d’origine, Nashville, con il sole del Tennessee che splende mentre ascoltate insieme una cassetta che racconta il periodo buio che ha vissuto.

SoccerMommyBand.com

SOCCER MOMMY

Venerdì 2 Maggio 2025

Milano, Legend Club – viale Enrico Fermi, 98

Inizio concerti h. 21:00

Biglietti disponibili su Ticketone e Ticketmaster.

Posto unico in piedi: € 25,00 + prev.