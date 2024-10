MAYA HAWKE – una data a Milano nel 2025

La giovanissima cantautrice, polistrumentista e attrice Maya Hawke annuncia le date 2025 del tour dedicato al suo album Chaos Angel, uscito lo scorso maggio e che sarà presto seguito dall’EP Clipped Wings, la cui pubblicazione è prevista per il 4 ottobre su etichetta Mom+Pop. L’unica occasione per vedere Maya dal vivo in Italia è fissata per domenica 6 luglio 2025 al Circolo Magnolia di Milano. I biglietti saranno disponibili per i fan dell’artista dalle 10 di mercoledì 2 ottobre, per i suoi follower su Spotify dalle 10 di giovedì 3 ottobre e per tutti sui circuiti Ticketone e Ticketmaster dalle 10 di venerdì 10 ottobre.

Clipped Wings è stato scritto e co-prodotto da Maya insieme ai collaboratori di lunga data Christian Lee Huston, Benjamin Lazar Davis e Will Graefe. Il primo singolo, Kamikaze Comic, è già fuori su tutte le piattaforme.

Parlando del nuovo lavoro Maya ha dichiarato «Volevo che Chaos Angel fosse un album compatto e coerente. È stato straziante escludere i pezzi di Clipped Wings. Ho aspettato anni per farvene sentire alcuni. Sono davvero speciali per me, brani che parlano di amicizia, autorealizzazione, odio per sé stessi e trovare un equilibrio tra ciò che vuoi e ciò che vorresti desiderare.»

MAYA HAWKE

The Chaos Angel Tour

Domenica 6 Luglio 2025

Milano, Circolo Magnolia – via Circonvallazione Idroscalo, 41

Inizio concerti h. 21:00

Biglietti disponibili su Ticketone e Ticketmaster.

Posto unico in piedi: € 30,00 + prev.