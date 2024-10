LACUNA COIL – il nuovo album “Sleepless Empire” in uscita il 14 febbraio 2025

I Lacuna Coil, iconica band metal italiana, annunciano il decimo album in studio SLEEPLESS EMPIRE, la prima raccolta di brani inediti dopo il successo di Black Anima (pubblicato nel 2019). Svelano inoltre il nuovo singolo “Oxygen” che viene accompagnato dall’ipnotico video girato a Latina e diretto da Daniele Tofani che sarà disponibile QUI a partire dalle 18.00.

Cristina Scabbia racconta: “‘Oxygen’ affronta un momento di difficoltà emotiva e conflitto interiore. Il testo trasmette un senso di soffocamento in un ambiente tossico, sia letteralmente (come vedrete nel video) che metaforicamente, dove ogni tentativo di salvarsi, rappresentato dall’‘ossigeno’, sembra essere vano. Questo brano racchiude la fatica che si fa per liberarsi da quello che ci sta in qualche modo trattenendo, e mostra un percorso pieno di ostacoli.

Un crudo inno di vulnerabilità, resilienza e coraggio nell’affrontare anche ciò che sembra insormontabile. Stare immersa in acqua per ore durante le riprese del video è stato catartico per me, ho realizzato che per quanto piacevole possa essere la sensazione di galleggiare, in un attimo sarebbe potuta diventare pericolosa e addirittura mortale se non fossi stata attenta. Ho pensato fosse una sensazione simile a quella del brano”.

L’ispirazione per SLEEPLESS EMPIRE è arrivata durante le sessioni di registrazione di Comalies XX (2022), acclamatissimo remake dell’album Comalies originariamente pubblicato nel 2002. SLEEPLESS EMPIRE è stato scritto e registrato tra Milano, la città natale della band, e Como, sede dello studio SPVN. Come gli album precedenti anche questo vede Marco “Maki” Coti Zelati alla produzione, mentre l’artwork è stato curato da Roberto Toderico, talentuoso artista italiano. Ad arricchire il nuovo lavoro della band altri due talenti come Randy Blythe dei Lamb Of God, presente in “Hosting The Shadow”, e Ash Costello dei New Years Day che ha aggiunto il suo contributo a “In The Mean Time”.

Da sempre appassionati del mondo gaming, dopo la pubblicazione del gioco ufficiale “Horns Up” e la collaborazione con Zombicide per cui hanno scritto “Never Dawn”, i Lacuna Coil hanno creato un “gioco” di divinazione con dei dadi personalizzati, incluso esclusivamente nel box set di SLEEPLESS EMPIRE.

Il nuovo album contiene 11 brani ognuno dei quali rappresenta la colonna sonora perfetta di un momento e un posto ben precisi. In SLEEPLESS EMPIRE, l’ambientazione è oscura, cinematografica e presenta tutte le caratteristiche che da sempre contraddistinguono la band nella scena metal. I Lacuna Coil aggiungono: “SLEEPLESS EMPIRE racconta, attraverso i nostri occhi, il caos di una generazione intrappolata in un mondo digitale che non si ferma mai, dove i social media distruggono l’identità e ci spingono, ogni giorno di più, a trasformarci in zombie senza anima.

Noi ci ritroviamo in mezzo, abbiamo vissuto il mondo in analogico e viviamo ora quello moderno, cercando di comprendere l’evoluzione e il significato di tutto. In ogni brano, il viaggio è un’avvisaglia di ribellione, un tentativo disperato di ritrovare sé stessi in un’epoca che sembra aver perso il senso del tempo e della realtà”.

Pre-ordina SLEEPLESS EMPIRE QUI.

Tracklist

The Siege Oxygen Scarecrow Gravity I Wish You Were Dead Hosting The Shadow (feat. Randy Blythe) In Nomine Patris Sleepless Empire Sleep Paralysis In The Mean Time (feat. Ash Costello) Never Dawn

SLEEPLESS EMPIRE sarà disponibile nei seguenti formati: